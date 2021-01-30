Kahraman şehir, Kurtuluş Bayramı’na hazırlanıyor
Kahramanmaraş’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıl dönümünde, şehrin en işlek caddeleri bayraklarla donatıldı.
KAHRAMANMARAŞ 30.01.2021, 15:39 30.01.2021, 19:45
12 Şubat’a sayılı günler kalırken, Kurtuluş Mücadelesinin 101.Yıldönümü etkinlikleri kapsamında Büyükşehir Belediyesi müftülük meydanında başlayarak, kale istikametine kadar her yeri bayraklarla doldurdu.
Ana arterlerin kaplayan Türk Bayrakları vatandaşlarında beğenisini toplarken, şehir kırmızı beyaza büründü.
Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan büyükşehir belediyesi basın yayın açık hava reklam koordinatörü Hakan Ölmez, Büyükşehir Belediye Başkanımız Hayrettin Güngör’ün önderliğinde Kahramanmaraş’ın Kurtuluş’unun 101. Yılı etkinliklerine başladık. ifadelerine yer verdi.
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