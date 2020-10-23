Kahraman Şehirden Sezai Karakoç’a Fahri Hemşehrilik Beratı

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nde Türk edebiyatının büyük ismi Sezai Karakoç’a “Fahri Hemşerilik Beratı” verilmesi kararı alındı. Başkan Güngör’ün teklifiyle gündeme gelen madde oy birliği ile meclisten geçti. Belediye Meclisi’nin bu önergeyi büyük bir memnuniyetle kabul ettiğini, diriliş neslinin öncüsü Sezai Karakoç’a bu beratı takdim edecek olmanın kendisine büyük bir mutluluk yaşattığını belirten Güngör, “Çocukluğunun bir kısmını şehrimizde geçiren Sezai Karakoç Üstadımız, Türk edebiyatının ve düşüncesinin kurucu isimlerinden biridir. O, ‘diriliş’ olarak ortaya koyduğu külliyatla bizi özümüze, köklerimize, ilmek ilmek ördüğümüz medeniyete davet eden bir çağrıcıdır. Bizim büyük bahtiyarlığımız, Sezai Karakoç Bey’in bizi kırmayıp bu teklifimizi kabul ederek gösterdiği inceliktir” ifadelerini kullandı.

Berat Teslim Edilecek

Başkan Güngör ayrıca, Sezai Karakoç’a ‘Fahri Hemşerilik Beratı’nı önümüzdeki günlerde takdim edeceklerini de belirtti. Önergeye göre çocukluğunun bir kısmı Kahramanmaraş’ta geçen ve o günleri “Maraş, Çocuk yüreğimin ateş aldığı yer” cümlesi ile anlatan Sezai Karakoç’a ilerleyen günlerde şehir adına bir “Fahri Hemşerilik Beratı” takdim edilecek.

1950’lerden bu yana bir zirve: Sezai Karakoç

Şiir ve yazı hayatına 1950’li yıllarda başlayan Sezai Karakoç, Türk edebiyatında kendisine mahsus özgün bir yer edinmesinin yanı sıra bilhassa geliştirdiği “diriliş” fikriyle de bilinen bir isim. O, insanın yegâne kurtuluşunun kaynağa yani vahye dayalı bir medeniyet tasavvuru geliştirmek olduğunu savunan Müslüman bir düşünür. Bugün insanlığa tahakküm eden medeniyet toplamının dünyaya acıdan başka bir şey getirmediğini düşünen Sezai Karakoç, çıkışı ancak ‘diriliş’te görmektedir. Bu diriliş, topyekûn fikri bir diriliştir ve ancak Müslümanca düşünerek inşa edilmiş bir medeniyetle dünyaya huzur ve barış iklimi gelecektir.

Karakoç’un Ödülleri

Kitaplarının yanı sıra uzun yıllar yayınladığı Diriliş Dergisi ile de düşünce ve edebiyat hayatımıza muazzam birikimler kazandıran Karakoç’a, yazı hayatı boyunca pek çok ödül verilmiştir. Bu ödüller arasında Kültür Mili Türk Talebe Birliği Hizmet Armağanı, Türkiye Yazarlar Birliği Hikaye Ödülü, Dünya Sanat ve Kültür Akademisi Ödülü, Kültür Bakanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü ve Cumhurbaşkanlığı Edebiyat Ödülü gibi ödüller vardır.

Hem Maraş’ta yaşamış hem Maraşlılarla dost…

Ortaokulu Kahramanmaraş’ta okuyan Sezai Karakoç’un sonraki yıllarda da pek çok Kahramanmaraşlı dostu da olmuş. Üstat Necip Fazıl ile uzun yıllar süren dostluğunun yanı sıra Nuri Pakdil, Cahit Zarifoğlu, Rasim Özdenören gibi Kahramanmaraşlı edebiyatçılarla yakın dostlukları olan Sezai Karakoç, Maraş yıllarını “Maraş, Çocuk ruhumun ateş aldığı şehir!” cümlesi ile kayda geçirmiştir.