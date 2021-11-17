Kahraman Şehirden Sezai Karakoç’a veda

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Türk Edebiyatının en önemli isimlerinden Sezai Karakoç’un vefatını anons sistemi üzerinden şehir genelinde duyurdu. Yapılan anonsta, “Mütefekkir, Şair ve Yazar, Fahri Hemşehrimiz Sezai Karakoç vefat etmiştir. Cenazesi bugün ikindi namazına müteakip İstanbul Fatih Şehzadebaşı Camii’nde kılınacak namazın ardından camii haziresine defnedilecektir. Tüm hemşehrilerimizin başı sağ olsun” ifadeleri kullanıldı. Vefat ilanının ardından Sezai Karakoç’un ‘Ey Sevgili!’ şiiri tüm şehre dinletildi. Geçtiğimiz ay Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Sezai Karakoç’a fahri hemşehrilik beratı takdim etmişti.