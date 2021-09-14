Kahraman şehrimizin madalyalı sporcular akşam yemeğinde bir araya geldi!

Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Boz’un düzenlediği etkinlikte çeşitli branşlardaki Milli Takım sporcuları, Başkan Güvenç’le keyifli vakit geçirerek Kervanhan’da bir süre sohbet ettiler.

Burada açıklamalarda bulunan TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı Celalettin Güvenç, sporculara sahip çıkılması yönünde vurgu yaparak programı düzenleyen Gençlik Spor İl Müdürlüğüne teşekkür etti.

Gençlik Ve Spor İl Müdürü Cemil Boz’da, çok verimli bir etkinlik olduğunu belirterek katılan konuklara teşekkür etti.