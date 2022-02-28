"Kahraman şehrin kahraman çocukları’’ projesi!
İlimizin düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü münasebetiyle Kahramanmaraş’ta koruma ve bakım altında bulunan çocuklar, Aile Sosyal Hizmetler Il Müdürlüğü tarafından düzenlenen ’Kahraman Şehrin Kahraman Çocukları’’ Projesi kapsamında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık’i ziyaret etti.
KAHRAMANMARAŞ 28.02.2022, 13:27 28.02.2022, 14:21
Farkındalık kazandırılması amacıyla planlanan etkinlikte çocuklar çete kıyafetleri giyerek Kahramanmaraş’ın destansı mücadelesini canlandırdı ve kendi el emekleri olan geleneksel 40 yama çalışmasını bakan yanık’a takdim etti. Konuyla ilgili Aksu Haber’e Aile Sosyal Hizmetler Il Müdürü Mutlu Kaya, gerçekten çok özel bir program oldu, desteklerinden dolayı Derya Yanık Bakanımıza teşekkür ederim dedi.
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