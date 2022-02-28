"Kahraman şehrin kahraman çocukları’’ projesi!

Farkındalık kazandırılması amacıyla planlanan etkinlikte çocuklar çete kıyafetleri giyerek Kahramanmaraş’ın destansı mücadelesini canlandırdı ve kendi el emekleri olan geleneksel 40 yama çalışmasını bakan yanık’a takdim etti. Konuyla ilgili Aksu Haber’e Aile Sosyal Hizmetler Il Müdürü Mutlu Kaya, gerçekten çok özel bir program oldu, desteklerinden dolayı Derya Yanık Bakanımıza teşekkür ederim dedi.