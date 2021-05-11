Kahraman şehrin son saraçları! Saraçlık zamana karşı direniyor

Osmanlı İmparatorluğu döneminde ülkedeki saraçhaneler arasında Kahramanmaraş da 2000 bin ustasıyla önemli bir merkez olma özelliğini taşıyordu. Şu anda Edirne Saraçlar Caddesi ve Amasya’da Saraçlar Çarşısı ve Saraçhane Camii’nin olduğu biliniyor. Bu merkezlerden biri de Kahramanmaraş Kapalı Çarşı’da bulunan Saraçhane Çarşısı.

Teknolojinin ilerlemesine bağlı olarak ustaların işlerinden vazgeçmesi veya vefat etmeleriyle birlikte Saraçlık da kaybolacak. Kalan son Saraçlar da daha çok kemer, inek yuları, köpek tasmaları, tabanca-telefon kılıfları yaparak mesleklerini devam ettirmeye çalışıyor.

Yaklaşık yarım asırdır dede mesleği olan saraçlık yapan 61 yaşındaki Zafer Güzlek, saraçlık mesleğinin kentteki son temsilcileri arasında olduğunu söyledi.

Saraçlığın bir geleceği olmadığı için çırak da yetişmediğini belirten Güzlek, işin daha çok baba mesleği olarak devam ettirildiğini söyledi.