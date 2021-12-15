Kahraman’dan Türkoğlu’na ziyaret

Kahramanmaraş Millî Eğitim Müdürü Yusuf Kahraman Türkoğlu ilçesini ziyaret ederek Kaymakam ve Belediye Başkanı ile görüştü

Bir süre önce Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürlüğüne atanan Yusuf Kahraman ilçeleri gezerek, eğit ile ilgili bilgiler alıyor.

Türkoğlu ilçesine bir ziyaret yapan Kahraman Kaymakam ve Belediye Başkanı Osman Okumuş’u ziyaret ederek, ilçenin eğitimi ile ilgili görüş öneri ve fikirlerini dinledi.

Daha sonra ilçede görev yapan okul, kurum müdürleri ve Yedi Güzel Adam Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri ile bir araya gelen Kahraman, eğitimcilerin ve yöneticilerin de fikir ve görüşlerini aldı.

İl müdürü Kahraman’ın ziyaretine İl Millî Eğitim Müdür Yardımcıları Halit Demirtaş, Önder Gökşen ve Şube Müdürü Kemal Kösekul eşlik ettiler