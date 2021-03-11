Kahramankart işlemleri 18 noktadan yapılabiliyor

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından halk sağlığının korunması adına bir süre önce başlatılan “HES Kodu” ve Kahramankart eşleştirme uygulamasıyla ilgili duyuru yapıldı. Yapılan duyuruda, kartlara HES Kodlarının çevrimiçi ortamda yapılması gerektiği vurgulandı. İşlemlerin çevrimiçi yapılmasıyla, Kahramankart işlem ofislerinde oluşabilecek yoğunluk sebebiyle bulaş riskinin azaltılması hedefleniyor. Eşleştirme yapmak isteyen vatandaşların sıra beklemeden www.kahramankart.com.tr veya www.kahramanmaras.bel.tr adreslerinden işlem gerçekleştirebileceği ifade edildi. Yapılan duyuruda öğrenci kartı vize işlemleri için ise, örgün öğretim öğrencilerinden belge talep edilmeksizin işlemlerin bakiye yükleme cihazları “kiosklardan” veya Büyükşehir Belediye Kahramankart veznesinden yapılabileceği duyuruldu. Bakiye yükleme cihazları kiosklar; Şehirler Arası Otobüs Terminali ana girişi, Piazza durağı yanı, Büyükşehir Belediyesi önü, Azerbaycan Bulvarı Gözde Sitesi önü, Ulu Cami Demokrasi Meydanı durağı, Necip Fazıl Kültür Merkezi önü, Çocuk Hastanesi ana durak, 12 Şubat Parkı önü, Tapu Kadastro Müdürlüğü önü, KSÜ Avşar Kampüsü, Sanayii Kooperatif önü, Karaziyaret Mahallesi giriş, Ksü Karacasu Kampüsü yurt girişi, NFK Şehir Hastanesi girişi, Doğukent Muhtarlık önü olmak üzere şehir merkezinde 16 noktada bulunuyor. Elbistan İlçesinde ise Çevikler İş Merkezi önü ile Candargazi İş Hanı önünde yer alan kioskların işlemler için kullanılabileceği ifade ediliyor.