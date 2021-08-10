Kahramanlar, memleketlerinde coşkuyla karşılandı!

Yangınların büyük oranda söndürülmesinin ardından Gaziantep ve Kahramanmaraş'a dönen "yangın savaşçıları" aileleri ve mesai arkadaşları tarafından Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu (TAG) Nurdağı gişelerinde "Ölürüm Türkiyem" şarkısı eşliğinde karşılandı.

Araçlardan inen orman işçilerinin meslektaşları ile sarılarak hasret giderdiği sırada duygusal anlar yaşandı.

İlk günden itibaren 11 araç ve 55 personelle yangınların kontrol altına alınmasına destek veren Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı araçlar yangın bölgesinde kaldı, aynı sayıdaki personel ise nöbet değişimi yaptı.