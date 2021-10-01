Kahramanlara bir teşekkür de Muğla’dan geldi

Geçtiğimiz Temmuz ve Ağustos aylarında birçok şehirde aynı anda meydana gelen orman yangınlarının söndürülmesine destek olan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’ne anlamlı bir teşekkür daha geldi. Yurdun farklı bölgelerindeki orman yangınlarına destek olabilmek için sırasıyla Osmaniye, Antalya ve Muğla’ya Kahramanmaraş’tan çok sayıda araç ve personel sevk edilmişti. Tarım ve Orman Bakanlığı koordinesinde ilgili bölgelerde görev yapan İtfaiyeciler, birçok bölgede orman yangınlarının söndürmesine destek olmuş, gösterdikleri başarılarla da pek çok haneyi ve köyü yanmaktan kurtararak takdir toplamıştı. Son olarak, Muğla’nın Köyceğiz kırsalı başta olmak üzere onlarca noktada, yangın söndürme çalışmalarına destek olan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi’ne bir teşekkür de Muğla Büyükşehir Belediyesi’nden geldi. Gönderilen teşekkür plaketinde, “Destekleriniz ve çabalarınız asla unutulmayacak” vurgusu yapıldı.

Dayanışmanın En Güzel Örneği

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün imzalı teşekkür plaketinde Türkiye’nin doğusundan batısına bir bütün olarak afetlere karşı kenetlendiği vurgulanırken, “Muğla'mız ne yazık ki 29 Temmuz 2021 tarihinden başlayan ormanların bir numaralı düşmanı yangınlarla mücadele etmeye, bu güzellikleri korumak için savaşmaya başladı. Aynı tarihlerde farklı cephelerde çıkan yangınlarla çok çetin bir mücadeleye giren bizler tüm Türkiye'nin desteğini yanımızda hissettik. Doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine tek yumruk olan Türkiye birlik ve beraberlikle yangınların üstesinden gelebilmek için mücadele etti. Yardımlaşma ve dayanışmanın en güzel örneğini bizlere yaşattınız. Gerek malzeme, gerek insani, gerek araç gereç desteği ile yanımızda olan tüm dostlara teşekkür ediyorum. Omuz omuza birlik olmanın, tek yürek olmanın, en güzel örneğini bizlere yaşattınız. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, iyi ki varsınız” ifadelerine yer verildi.