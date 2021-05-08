Kahramanlık kanımızda var!
Türk Kızılay’ın sosyal medya paylaşımlarıyla kana ihtiyaç duyması üzerine geçtiğimiz aylarda kan bağışında bulunan Kahramanmaraş Gençlik Ve Spor İl Müdürlüğü bir kez daha kan bağışında bulundu.
KAHRAMANMARAŞ 08.05.2021, 14:56
Kan ihtiyacının karşılanması için Kahramanmaraş Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü personelleri, sporcuları, antrenörleri, gönüllü gençleri ile birlikte Kahramanmaraş Kızılay Kan Bağışı Merkezi’nde kan bağışında bulundu.
Kahramanmaraş Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Boz, bağışın ardından yaptığı açıklamada tüm Kahramanmaraş halkını kan bağışı kampanyasına davet etti.
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