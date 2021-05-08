Kahramanlık kanımızda var!

Kan ihtiyacının karşılanması için Kahramanmaraş Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü personelleri, sporcuları, antrenörleri, gönüllü gençleri ile birlikte Kahramanmaraş Kızılay Kan Bağışı Merkezi’nde kan bağışında bulundu.

Kahramanmaraş Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Boz, bağışın ardından yaptığı açıklamada tüm Kahramanmaraş halkını kan bağışı kampanyasına davet etti.