Kahramanlık payesi verilişinin 48. yılı
Millî mücadelede ilk kıvılcımı ateşleyen Kahramanmaraş’a, 5 Nisan 1925 yılında istiklal madalyası verilmiş bu tarihten tam 48 yıl sonra da 7 Şubat 1973 yılında şehrimiz ‘kahramanlık’ payesi ile ödüllendirilerek ismi Kahramanmaraş oldu. Bu paye tüm Kahramanmaraş halkı için bir övünç kaynağı haline geldi.
KAHRAMANMARAŞ 07.02.2021, 14:23
Kahramanmaraş, bir halkın kendi kendine direnişe geçtiği, namusu, canı, toprağı ve özgürlüğü için savaştığı muhteşem direnişin sembolüdür.
Milli iradenin temsilcisi, kurtuluş savaşımızın mimarı Türkiye Büyük Millet Meclisi, maraşlıların onurlu bir mücadeleyle yazdığı kahramanlık destanını, bu şehre "Kahraman" unvanını vererek ebedileştirmiştir.
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