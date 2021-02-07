Kahramanlık payesi verilişinin 48. yılı

Kahramanmaraş, bir halkın kendi kendine direnişe geçtiği, namusu, canı, toprağı ve özgürlüğü için savaştığı muhteşem direnişin sembolüdür.

Milli iradenin temsilcisi, kurtuluş savaşımızın mimarı Türkiye Büyük Millet Meclisi, maraşlıların onurlu bir mücadeleyle yazdığı kahramanlık destanını, bu şehre "Kahraman" unvanını vererek ebedileştirmiştir.