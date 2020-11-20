Kahramanmaraş 1. Uluslararası Şiir ve Edebiyat günleri devam ediyor!

Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi Konferans salonunda Yazar İnci Okumuş ve Yazar Ramazan Avcı’nın katıldığı söyleşide İsmail Kılıçarslan Moderatörlük yaptı.

Gerçekleştirilen söyleşide vatandaşlar pandemi kurallarına dikkat ederek katılım sağladı.

Söyleşide şiir dinletisi de gerçekleştirilirken, aynı zamanda Bahattin Karakoç’un Ihlamurlar Çiçek Açtığı zaman şiiri yazar Ramazan Avcı tarafından salonda ki vatandaşlara dinletildi.