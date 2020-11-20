Kahramanmaraş 1. Uluslararası Şiir ve Edebiyat günleri devam ediyor!
Buna bağlı olarak Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezin’de bir kez daha Söyleşi gerçekleştirilirken Söyleşinin konusu ise yedi güzel adamlardan Bahattin Karakoç ve Sezai Karakoç oldu.
KAHRAMANMARAŞ 20.11.2020, 16:48 20.11.2020, 19:17
Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi Konferans salonunda Yazar İnci Okumuş ve Yazar Ramazan Avcı’nın katıldığı söyleşide İsmail Kılıçarslan Moderatörlük yaptı.
Gerçekleştirilen söyleşide vatandaşlar pandemi kurallarına dikkat ederek katılım sağladı.
Söyleşide şiir dinletisi de gerçekleştirilirken, aynı zamanda Bahattin Karakoç’un Ihlamurlar Çiçek Açtığı zaman şiiri yazar Ramazan Avcı tarafından salonda ki vatandaşlara dinletildi.
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