Kahramanmaraş 112 Acil Çağrı Merkezi 1 milyon 203 bin çağrıya cevap verdi!

Tabii Merkeze gelen çağrılara göre ilgili birimlerin ekipleri, olay yerine anında sevki sağlanırken bu sayının birçoğu asılsız ihbar olarak görüldü.

Ekipler Gelen bu çağrılardan 430 binine anında müdahale etti. 311 bin çağrı danışmak için veya aynı vakayı ihbar etmek için birden fazla kişi aramış. Geri kalan 460 bin çağrıda ise vatandaş acil çağrı merkezini arayıp kapatmış.

Asılsız ihbarların olası önemli olaylara gitmeyi geciktirebileceğine dikkati çeken Kahramanmaraş 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Akın Ozan, vatandaşları asılsız ihbar yapmamaları yönünde çağrı yaptı.

Konuşmasının devamında Ozan, farklı kurumları ilgilendiren konular için 112’nin meşgul edilmemesini istedi.