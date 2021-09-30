Kahramanmaraş 7. Kitap ve Kültür Fuarı başlıyor!

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’nin bu yıl 7’incisini düzenleyeceği 7. Kitap ve Kültür Fuarı 22 Ekim Cuma günü başlıyor. Kahramanmaraş Fuar Merkezi’nde (KAFUM) düzenlenecek etkinlikler 31 Ekim Pazar gününe kadar devam edecek. Toplamda 250’nin üzerinde yayınevinin katılacağı etkinlikte, binlerce eser kitapseverlerin beğenisine sunulacak. Birbirinden ünlü yazar ve şairlerin de okuyucularıyla buluşacağı etkinlik takvimi süresince panel, söyleşi ve imza günleri de düzenlenecek.

Tüm Vatandaşlarımız Davetlidir

Kültür Spor ve Turizm Dairesi Başkanlığı’ndan düzenlenecek fuara ilişkin yapılan açıklamada, “Şiir ve edebiyatın başkenti Kahramanmaraş’ımızda, bu yıl 7. Kitap ve Kültür Fuarı’nı düzenliyoruz. Onlarca yazar, yüzlerce yayınevi ve binlerce kitap ile kültür sanat ikliminin yaşanacağı fuara tüm vatandaşlarımız davetlidir” ifadeleri kullanıldı.