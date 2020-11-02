Kahramanmaraş'a bir Genel Başkan Yardımcısı daha!

Büyük Birlik Partisinde (BBP) başkanlık divanı üyeleri belli oldu. Kahramanmaraşlı işletmeci-ekonomist Prof. Dr. Mahmut Yardımcıoğlu, BBP genel başkan yardımcısı oldu.

MKYK toplantısı sonrasında divan üyeleri belli oldu:

Buna göre Başkanlık Divanı şu isimlerden oluştu:

Üzeyir Tunç (Genel Sekreter)

Prof. Dr. Mahmut Yardımcıoğlu (İşletme – Ekonomi)

Hüseyin Uysal (Genel Cerrah)

Ahmet Yelis (Yeminli Mali Müşavir)

Osman Tüfekçi (İktisat – Hukukçu)

Ünsal Karabulut (Gazeteci-İletişimci – Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi)

Bayram Karacan (Mali Müşavir)

Yaşar Sayan (İşletme – Mali Müşavir)

Tevfik Eren (İş İnsanı)

Sultan Selim Şimşek (Eğitimci – Psikolog)

Mikail Şahan (Avukat)

Murat Aslan (Alperen Ocakları Eğitim, Kültür ve Dayanışma Vakfı eski genel Başkanı – İş İnsanı)

Ekrem Alfatlı (Yeminli Mali Müşavir)

Ali Keser (Emekli – İş İnsanı)

Ahmet Tarık Sarı (Alperen Ocakları Eğitim, Kültür ve Dayanışma Vakfı eski Genel Başkanı – Mimar)

Doğan Ürgüp (Sivas eski Belediye Başkanı)

Muhittin Açıcı (İlahiyatçı)

Alâeddin Çakır (Alanya Mahmutlar eski Belediye Başkanı)

Mahir Alay ( Özel Eğitim Kursları Sahibi – İş İnsanı)

Bülent İspir ( İş İnsanı)

Diğer taraftan Merkez Disiplin Kurulu başkanı da İmdat Kösoğlu oldu.

PROF.DR. MAHMUT YARDIMCIOĞLU KİMDİR?

Genel başkan yardımcısı olarak BBP Başkanlık Divanına seçilen Kahramanmaraşlı işletmeci-ekonomist Prof. Dr. Mahmut Yardımcıoğlu, 1975 Kahramanmaraş doğumlu olup, Ekmekçi mahallesi kütüğüne kayıtlıdır.

1997 yılında KSÜ İktisadi ve İdari Bilimker Fakültesi mezunu olan Yardımcıoğlu; 2005 yılında Selçuk Üniversitesi’de finans doktorası yaptı. 2012 yılında muhasebe ve finansman alanında Doçent, 2018 yılında Profesör oldu. Halen KSÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde öğretim üyesi olarak çalışıyor.

Evli ve iki çocuk babası olan Kahramanmaraşlı işletmeci-ekonomist Prof. Dr. Mahmut Yardımcıoğlu, 18 Ekim 2020 tarihinde yapılan BBP 11. olağan kurultayı sonrasında BBP MKYK üyesi seçilmişti.