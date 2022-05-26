Kahramanmaraş'a hayırlı olsun!
AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Özdemir ve Mehmet Cihat Sezal, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’yı Ziyaret Etti.
KAHRAMANMARAŞ 26.05.2022, 13:51
Sn Bakanımız @drfahrettinkoca, ihalesi yapılıp yer teslimi yapılan fakat işe başlanılmayan Kadın Doğum Hst. yapım işine başlanılması ile ilgili sorunu çözerek yapım talimatını verdi— Ahmet Özdemir
Yörük Selim bölgesinde yapılması planlanan hastane için yer belirleme çalışmaları tamamlandı pic.twitter.com/MYbWPshNAr
Namaz Vakti 26 Mayıs 2022
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