Kahramanmaraş'a hayırlı olsun!

Sn Bakanımız @drfahrettinkoca, ihalesi yapılıp yer teslimi yapılan fakat işe başlanılmayan Kadın Doğum Hst. yapım işine başlanılması ile ilgili sorunu çözerek yapım talimatını verdi



Yörük Selim bölgesinde yapılması planlanan hastane için yer belirleme çalışmaları tamamlandı pic.twitter.com/MYbWPshNAr