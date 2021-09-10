Kahramanmaraş'a hızlı tren müjdesi!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş’ta Milli İrade Meydanı'ndaki Toplu Açılış Töreni'ne iştirak etti.
KAHRAMANMARAŞ 10.09.2021, 17:50 10.09.2021, 18:58
Bir yandan inşası süren yatırımları devam ettirirken, bir yandan da yeni projelerin, yatırımların temelini attıklarını belirten Erdoğan, Kahramanmaraş’a kazandırdığımız toplam yatırım bedeli 1 milyar 734 milyon lirayı bulan 105 eserin Kahramanmaraş'ımıza hayırlı olmasını diliyorum, emeği geçen herkesi tebrik ediyorum.
“Kahramanmaraş'ımızı her alanda daha büyük hizmetlere kavuşturmakta kararlıyız.” diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraşlılara birde hızlı tren müjdesi verdi!
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