Kahramanmaraş'a şehit ateşi düştü!
Irak'ın Kuzeyinde başlatılan Pençe Kaplan operasyonunda Kahramanmaraşlı P.Uzm.Onb Ömer Kahya (23) şehit oldu.
KAHRAMANMARAŞ 19.06.2020, 16:58 19.06.2020, 17:51
735
Kuzey Irakta yürütülen Pençe-Kaplan Operasyonu kapsamında Pazarcıkta ikamet eden P.Uzm.Onbaşı Ömer Kahya şehit oldu. Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde ikamet eden şehidimizin acı haberi yetkililer tarafından ailesine verildi.
Aksu Tv ailesi olarak şehidimize Allah'tan rahmet ailesine ve milletimize başsağlığı diliyoruz.
Nevfel ERBAP 1 saat önce
Allah rahmet eylesin. Ailesine sabır versin.
Cevapla Beğendim (1) Beğenmedim (0)
24°
parçalı bulutlu
Namaz Vakti 19 Haziran 2020
|İmsak
|03:16
|Güneş
|05:04
|Öğle
|12:39
|İkindi
|16:31
|Akşam
|20:03
|Yatsı
|21:43
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|27
|56
|2. Başakşehir
|27
|56
|3. Sivasspor
|27
|52
|4. Galatasaray
|27
|50
|5. Beşiktaş
|27
|44
|6. Alanyaspor
|27
|43
|7. Fenerbahçe
|27
|43
|8. Göztepe
|27
|37
|9. Gaziantep FK
|27
|33
|10. Antalyaspor
|27
|33
|11. Denizlispor
|27
|31
|12. Gençlerbirliği
|27
|31
|13. Kasımpaşa
|27
|29
|14. Çaykur Rizespor
|27
|28
|15. Konyaspor
|27
|26
|16. Malatyaspor
|27
|25
|17. Ankaragücü
|27
|24
|18. Kayserispor
|27
|22
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|28
|53
|2. Erzurum BB
|28
|47
|3. Bursaspor
|28
|46
|4. Adana Demirspor
|28
|45
|5. Akhisar Bld.Spor
|28
|45
|6. Fatih Karagümrük
|28
|43
|7. Altay
|28
|43
|8. Ümraniye
|28
|40
|9. Giresunspor
|27
|38
|10. Keçiörengücü
|28
|35
|11. Balıkesirspor
|28
|35
|12. Menemen Belediyespor
|28
|35
|13. İstanbulspor
|27
|33
|14. Altınordu
|28
|31
|15. Boluspor
|28
|25
|16. Osmanlıspor
|28
|24
|17. Adanaspor
|28
|20
|18. Eskişehirspor
|28
|11
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|29
|82
|2. Man City
|29
|60
|3. Leicester City
|29
|53
|4. Chelsea
|29
|48
|5. M. United
|29
|45
|6. Sheffield United
|29
|44
|7. Wolverhampton
|29
|43
|8. Tottenham
|29
|41
|9. Arsenal
|29
|40
|10. Burnley
|29
|39
|11. Crystal Palace
|29
|39
|12. Everton
|29
|37
|13. Newcastle
|29
|35
|14. Southampton
|29
|34
|15. Brighton
|29
|29
|16. West Ham
|29
|27
|17. Watford
|29
|27
|18. Bournemouth
|29
|27
|19. Aston Villa
|29
|26
|20. Norwich City
|29
|21
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|29
|64
|2. Real Madrid
|29
|62
|3. Sevilla
|29
|51
|4. Atletico Madrid
|29
|49
|5. Getafe
|29
|47
|6. Real Sociedad
|29
|47
|7. Villarreal
|29
|44
|8. Valencia
|29
|43
|9. Granada
|29
|42
|10. Athletic Bilbao
|29
|39
|11. Levante
|29
|35
|12. Deportivo Alaves
|29
|35
|13. Osasuna
|29
|35
|14. Real Betis
|29
|34
|15. Real Valladolid
|29
|33
|16. Eibar
|29
|28
|17. Celta de Vigo
|29
|27
|18. Mallorca
|29
|25
|19. Espanyol
|29
|24
|20. Leganés
|29
|23