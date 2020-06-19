Kahramanmaraş'a şehit ateşi düştü!

Kuzey Irakta yürütülen Pençe-Kaplan Operasyonu kapsamında Pazarcıkta ikamet eden P.Uzm.Onbaşı Ömer Kahya şehit oldu. Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde ikamet eden şehidimizin acı haberi yetkililer tarafından ailesine verildi.

Aksu Tv ailesi olarak şehidimize Allah'tan rahmet ailesine ve milletimize başsağlığı diliyoruz.

