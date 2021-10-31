Kahramanmaraş'a şehit ateşi düştü!
Kuzey Irak’ın Hakurk bölgesinde bölücü terör örgütüyle girdiği çatışmada ağır yaralanan Kahramanmaraşlı Piyade Sözleşmeli Er. İslam Çiftçi, sevk edildiği hastanede şehit oldu.
KAHRAMANMARAŞ 31.10.2021, 13:01 31.10.2021, 15:14
Şehit İslam Çiftçi’nin şahadet haberi, Andırın ilçesine bağlı Boynuyoğunlu Mahallesi yaşayan ailesine askeri yetkililer tarafından verildi.
Şehit İslam Çiftçi’nin cenazesinin birliğinde düzenlenecek törenin ardından memleketi Kahramanmaraş’a gönderilmesi bekleniyor.
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