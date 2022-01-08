Kahramanmaraş'a şehit ateşi düştü
Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinin karşısında bulunan Barış Pınarı Bölgesi Suriye'nin Tel Abyad bölgesindeki Gültepe Hudut Karakolu'nda askeri araç geçerken meydana gelen patlamada Er Enes Koç, Er Ertuğrul Ulupınar ve Teğmen Murat Alyurt şehit oldu.
KAHRAMANMARAŞ 08.01.2022, 17:58 08.01.2022, 18:02
Yaralı askerler, Türkiye'den gelen sağlık ekiplerince Akçakale Devlet Hastanesine getirildi.
Şehit Teğmen Murat Alyurt’un Kahramanmaraş’ın Pazarcık İlçe nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenildi.
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