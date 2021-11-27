Kahramanmaraş'a stadyum müjdesi!
Bakan Kasapoğlu’ndan Kahramanmaraş’a stat müjdesi!
KAHRAMANMARAŞ 27.11.2021, 15:44 27.11.2021, 18:16
Ak Parti MYK Üyesi ve Meclis Grup Başkanvekili Mahir Ünal’ın girişimleriyle Kahramanmaraş’a gelen Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve beraberindeki heyet, Hanefi Mahçiçek Stadyumunda incelemelerde bulunduktan sonra “Yaşayan Stat Projesi” kapsamında stadyumun komple yenileneceğini ve sosyal donatılarla Kahramanmaraş’a kazandırılacağı müjdesini verdi.
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