Kahramanmaraş Adliyesi'nden HES kodu açıklaması!

İŞTE KAHRAMANMARAŞ ADLİYESİ'NDEN YAPILAN BASIN AÇIKLAMASI

Bir kısım sosyal medya paylaşımları nedeniyle görülen lüzum üzerine; Yurt çapında olduğu gibi Kahramanmaraş ilimizde de son günlerde artış gösteren Covid-19 vakaları sebebiyle Kahramanmaraş Valiliği İl Hıfzıssıhha Meclisinin 19/10/2020 tarihli ve 79 sayılı kararı gereğince tüm kamu kurum ve kuruluşlarında uygulanmaya başlandığı gibi, adliyemizde de girişte ön büro işlemlerinde HES kodu ibrazı istenilmeye başlanılmıştır. Adliyemize girişte maskesiz şekilde girişe müsaade edilmemektedi.

Ayrıca ateş ölçümü yapılarak vatandaşlarımızın binaya girişlerine izin verilmektedir. Bina içerisinde bir çok alanda el hijyeni için dezenfektanlar konulmuştur. Tüm Binalarımızda sürekli ilaçlı bezlerle temas yerleri temizletilmekte olup ayrıca müteaddit aralıklarla kapalı alanlar dezenfektanlarla ilaçlatılarak hijyen sağlanmaya çalışılmaktadır. Tüm bu tedbirlere ilaveten öncelikle ön büro işlemlerinde olmak üzere sıra numarası alınması sırasında HES kodu bilgisi istenilmektedir.

Ancak saatli duruşması ve işlemleri bulunan yine mevcutlu olarak duruşmalarda hazır bulunması zorunlu olan tarafların hak kaybına uğramamaları ve işlemlerinin ivedilikle yapılabilmesi için bu aşamada HES kodu uygulamasında istisnai girişlere izin verilmektedir. Ancak zaman içerisinde tüm birimlerimizde HES kodu sorgulaması istisnasız olarak yapılacaktır. Küresel salgın sürecinin başladığı ilk günden itibaren, Kahramanmaraş Adliye binamız , tüm diğer ek hizmet binalarımız ve bağlı tüm birimlerimizde her türlü temizlik ve hijyen faaliyetleri en üst düzeye çıkarılarak binalarımızda hizmet sunan ve alan tüm bireylerin sağlığının korunması için bütün tedbirler azami surette alınarak uygulamaya konulmuştur.

Adliyemiz ve bağlı birimlerimizde işlemleri bulunan tüm vatandaşlarımızın öncesinde HES kodu bilgisini edinerek müracaatta bulunmaları, işlemlerinin hızlı bir şekilde tamamlanmasını sağlayacaktır. Kamuoyuna saygıyla arz olunur.