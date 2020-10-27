Kahramanmaraş Adliyesi'ne HES kodu ile giriş yapılıyor

Covid 19 tedbirleri kapsamında girişte maskesiz şekilde girişe müsaade edilmeyerek ayrıca ateş ölçümünün ardından vatandaşların binaya girişlerine izin veriliyor.

Bina içerisinde bir çok alanda el hijyeni için dezenfektanlar bulunurken tüm binada sürekli ilaçlı bezlerle temas yerleri dezenfekte ediliyor.

Tüm bu tedbirlere ilaveten öncelikle ön büro işlemlerinde olmak üzere sıra numarası alınması sırasında HES kodu bilgisi isteniyor. Ancak saatli duruşması ve işlemleri bulunan yine mevcutlu olarak duruşmalarda hazır bulunması zorunlu olan tarafların hak kaybına uğramamaları ve işlemlerinin ivedilikle yapılabilmesi için bu aşamada HES kodu uygulamasında istisnai girişlere izin veriliyor

Küresel salgın sürecinin başladığı ilk günden itibaren, Kahramanmaraş Adliyesi, tüm diğer ek hizmet binaları ve bağlı tüm birimlerinde her türlü temizlik ve hijyen faaliyetleri en üst düzeye çıkarılarak binalarda hizmet sunan ve alan tüm bireylerin sağlığının korunması için bütün tedbirler azami surette alınarak uygulamaya konuldu.

Kahramanmaraş adliyesinde ve bağlı birimlerinde işlemleri bulunan tüm vatandaşların öncesinde HES kodu bilgisini edinerek müracaatta bulunmaları, işlemlerinin hızlı bir şekilde tamamlanmasını sağlayacak.