Kahramanmaraş adliyesinde “adalet” temalı resim yarışması düzenlendi!

Törende açılış konuşmasını yapan Cumhuriyet Başsavcısı İlker Yazıcı; “Bugün burada çok anlamlı bir etkinliğin ödül töreni için sosyal mesafemize ve diğer tedbirlerimize riayet ederek toplanmış bulunmaktayız. İçinde yaşadığımız zaman diliminde hız sosyal hayatımızda ki pek çok kavramın önüne geçmiş durumda.

Teknolojinin hız üzerinden getirdiği yenilikler, çok daha hızlı yol alan uzay taşıtları, hızlı trenler, sesten hızlı uçaklar, çok kısa sürede bir çok işlemi aynı anda yapabilen akıllı cihazlar ile son bir kavram olarak yapay yada akıllı zeka ile donatılan robot teknolojileri insanoğlunun adeta başını döndürmektedir. Genelde gelişmiş ve gelişmekte olan bir kısım ülkelerde yüksek hıza dayalı teknolojiler hayatımızın her alanına yansımış durumda pek çok faydalarını hissettiğimiz bu hız çağının sosyal yaşamımıza yansıyan bazı tehlikeleri ise göz ardı edilmemelidir. Bu tehlikelerin en başında ise bu yüksek hızın aslında tam tersi vaatedilmekte iken insanı insandan ve yine insanı tabiattan ve hatta insanı kendinden dahi uzaklaştıran bir yönünün bulunduğu gerçeğidir.

Yaşadığımız asırda süratle hareket ederek çok hızlı sonuçlara ulaşabiliyoruz ancak adalet, yaşama hakkına saygı, hakça paylaşım, çevre kirliliği, küresel ısınma, gibi konulara hassas, insan haklarına saygılı sistemler oluşturmak, gibi insanlığın en temel sorunlarına ise çaresiz kalabiliyoruz. Hız çağında kitle iletişim araçlarından akan bütün olumsuzluklar bizleri umutsuzluk yorgunu yaparak kavramları ve olması gerekeni düşünen değil günü ben merkezli yaşayan bireylere dönüştürebiliyor.İnsanlık olarak geldiğimiz noktada en ufak anlaşmazlıklar birdenbire çok vahim şiddet olaylarına kadar tırmanabiliyor. Tam tersi olması beklenen Hız çağında artık kendini değer kavramlarıyla donatmaya fırsatı olmayan insanların birbirlerini dinlemek ve anlamaya çalışmak için de yeterli vakitleri yok maalesef. Bu nedenle değerler manzumesi olmayan bireylerin, toplumların hatta devletlerin karşılaştıkları sorunlarda en kestirme çözüm olarak şiddete başvurma eğilimlerinin gün geçtikçe arttığını üzülerek izliyoruz. Sadece ülkemizde değil dünyada her geçen yıl artan uyuşmazlıklarla çoğalan adalet iş yükü, çıkan çatışmalarda kaybedilen hayatların, ömür boyu sakat kalan bedenlerin, geride kalan yetim ve öksüzlerin, göç dalgaları ile ortaya çıkan insanlık dramlarının, uğranılan ekonomik zararın ve iş gücü kaybının yanında en son konuşulacak mevzu olabilir.

Değerli arkadaşlarım, Yukarıda belirtmeye çalıştığımız nedenlerle hız çağının faydalarını yadsımadan ve sağladığı kolaylıklardan vazgeçmeksizin bir nebze durmaya ve düşünmeye ihtiyacımız var. Durduğumuz bu noktada toplum olarak olmazsa olmaz kavramlarımızı yeniden önümüze alıp düşünmek zorundayız. Bu olmazsa olmaz kavramlarımızdan birisi ve belkide en önemlisi bize göre Adalettir. Aileden topluma toplumdan devlete insanın içinde var olduğu her yapı adalet üzerinde yükselir ve hayat bulur. Adalet var olduğu müddetçe devlette varolur. Adaletin olmadığı yerde anarşi ve kaos olur. Adalet devletlerin bekası hususunda değil küresel ölçekte sorunlarında en önemli anahtar kavramıdır. Adalet sadece meydana gelen bir haksızlık sonrasında hakkı tesis etmek değildir. Çatışma ve uyuşmazlıkların daha oluşmadan önüne geçilmesi için toplumun tüm kesimlerince adalet kavramının anlaşılması ve uygulamanın ortaya konulmasında ortak bir uzlaşının sağlanması gerekir. Bu açıdan en temel adalet ve hakkaniyet kavramlarının daha ilköğretimden itibaren müfredat konusu olması, dürüstlüğü şiar edinmiş, haksızlıklara karşı çıkan, sorunlara tarafsızca bakabilecek, kendi hak ve özgürlüğünün sınırlarını bilen, karşısındaki insanın haklarına saygı gösteren, yetim hakkı/ kul hakkı dediğimiz kavramlara önem veren bireylerin yetişmesini sağlayacaktır. Yine ilgili kamu kurumlarımız ve Sivil Toplum Kuruluşlarımızla "Adalet" ve "Hakkaniyet" kavramları üzerine çalışmalar ortaya konulması toplumsal farkındalığın arttırılmasında faydalı olacaktır.

İşte bizde, Değerli Baro Başkanımız, Çok kıymetli İl Milli Eğitim Müdürümüz ile bir araya gelerek Orta ve Lise öğrencilerine yönelik adalet kavramını ele alan bir resim yarışmasının yukarıda izah ettiğimiz şekilde gençlerimizin kavram üzerinde durup düşünmelerini ve kavrayışları ile bir eser ortaya koyarak bir farkındalık oluşturabileceğimiz ana fikrinden yola çıkarak adalet temalı bu yarışmayı el birliği ile tertip ettik. Adalet mensupları olarak bizler ortaya çıkan resimleri görünce gerçekten çok sevindik. Kahramanmaraş Adliyesi olarak gençlerimizle gurur duyduk. Burada yarışmaya katılmak için eser sunan tüm öğrenci kardeşlerimize Kahramanmaraş Adliyesi adına ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bu vesile ile Adalet kavramı üzerinde hepimizi düşünmeye ve gençlerimizi özellikle bu konuda daha ayrıntılı bilgi sahibi olmak noktasında araştırma yapmaya sevk eden böyle güzel bir yarışmaya verdikleri destek için Kahramanmaraş Baro Başkanımız Muhammet Burak GÜL ve Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürümüz Cemal YILMAZ’a ve organizasyonda emeği geçen tüm Okul Müdürlerimize ve ilgili kurum personellerimize tekrar teşekkür eder gelecek eğitim öğretim yılında yeni bir kavram ve yeni bir etkinlikte buluşma temenni ederim” dedi.

İlköğretim grubunda 1. Seçilen Yunus Emre Ortaokulu 8. Sınıf öğrencisi Rümeysa Yüksel ve Lise grubunda 1. Seçilen Ayşe Ragibe Keklik adına Okul Müdürü Ramazan Yaşar’a, ayrı ayrı Çeyrek Altın, Resim Seti, Kitap Seti olarak belirlenen ödüllerini Cumhuriyet Başsavcısı İLKER Yazıcı,

İlköğretim grubunda 2. Seçilen 100. Yıl Ortaokulu 7. Sınıf öğrencisi Ayşe Enkür ve Lise grubunda 2. Seçilen Nuray Kahya’ya, ayrı ayrı, 300.00 TL para ödülü, Resim Seti, Kitap Seti olarak belirlenen ödüllerini Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Turgay Çorak,

İlköğretim grubunda 3. Seçilen 100. Yıl Ortaokulu 5. Sınıf öğrencisi Hasan Ali Karpuz ve Lise grubunda 3. Seçilen Safiye Halaf’a ayrı ayrı, 250.00 TL para ödülü, Resim Seti, Kitap Seti olarak belirlenen ödüllerini Baro Başkanı Av. Muhammed Burak Gül,

İlköğretim grubunda 4. Seçilen Yunus Emre Ortaokulu 8. Sınıf öğrencisi Yusuf Kanadıkırık ve Lise grubunda 4. Seçilen Ebru Zişan Uzun’a ayrı ayrı, Resim Seti, Kitap Seti olarak belirlenen ödüllerini İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Ahmet Akküncü,

İlköğretim grubunda 5. Seçilen Serhat Çalık Ortaokulu 7. Sınıf öğrencisi Emir Kadir Hamzaoğlu ve Lise grubunda 5. Seçilen Fatma Nur Deligöz’e ayrı ayrı, Resim Seti, Kitap Seti olarak belirlenen ödüllerini Cumhuriyet Başsavcı Vekili Osman Gögebakan takdim etti.

Yarışmanın düzenlenmesinde emeği geçen Kahramanmaraş Barosu’na, İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne, okul idarecilerimize ve öğretmenlerine ve tüm ilgili kurum personellerine, katılım sağlayan kıymetli öğrencilerimize ve velilerine ayrı ayrı teşekkür ediyor, yarınımızın umudu olan öğrencilerimize öğrencilik yaşamlarında ve hayatta başarı ve mutluluklar diliyoruz.