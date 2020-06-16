Kahramanmaraş Adliyesinde taşra yürütme kurulu toplantısı düzenlendi!

Sosyal mesafe kurallarına uygun olarak Cumhuriyet Başsavcısı İlker YAZICI Başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, İl Milli Eğitim Müdürü Cemal YILMAZ, Ceza İnfaz Kurumları Cumhuriyet Savcısı Zeynal Abidin AKDULUM, Dulkadiroğlu Mesleki Eğitim Merkezi Müdürü Nuri GÜNDOĞAN, Dulkadiroğlu Halk Eğitim Merkezi Müdürü Fevzi OĞUZ, E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Metin AKKAYA, 1 Nolu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu 2. Müdürü Mehmet TİRYAKİ, 2 Nolu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürü İsmail BİNGÖL, Türkoğlu Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Naci TEL, Denetimli Serbestlik Müdürü Ejder ÖZYAŞAR, Milli Eğitim Şube Müdürü Mustafa DURAN, Türkoğlu Meslek Lisesi Müdürü Ömer YILDIRIM, Türkoğlu Halk Eğitim Merkezi Müdürü Mehmet KILLI, Kahramanmaraş Anaokulu Müdürü Sevim SİVİK, E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Öğretmeni Ejder TOPAL ve Türkoğlu Açık Ceza İnfaz Kurumu Öğretmeni Fatih AKSU katıldı.

Toplantıda; tutuklu ve hükümlüler ile yükümlü ve annesi yanında kalan 3-6 yaş grubu çocukların iyileştirme çalışmaları kapsamında kişisel, sosyal ve mesleki gelişimlerinin sağlanması amacıyla; okuryazar olmayanların okuryazar hâle getirilmesi, örgün eğitim dışında kalanların eğitimlerine devam etmelerinin sağlanması İlgili Ceza İnfaz Kurumları bünyesinde okul öncesi, lise, mesleki eğitim merkezi ya da şubelerinin açılması, Lise diplomasına erişim programlarına katılımın sağlanması ile halk eğitim merkezleri tarafından kurslar ve etkinlikler düzenlenmesine yönelik plan ve programlamalar görüşüldü. Yapılan planlama ve programlar işbirliği protokolü ile toplantıya katılanlarca imzalanarak uygulamaya konuldu.

Toplantıya iştirak ederek Ceza İnfaz Kurumlarımızda bulunan tutuklu ve hükümlülerimizin mesleki gelişimleri ile eğitim ve öğretim faaliyetlerine etkin katılımlarının sağlanması hususumdaki çalışmalarına katkıda bulunan Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürü Cemal YILMAZ başta olmak diğer tüm katllımcılara teşekkür eder, çalışmalarda tüm birim yönetici ve personellerimize başarılar dileriz.