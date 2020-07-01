Kahramanmaraş Adliyesinde tayini çıkan hakim ve savcılara veda töreni!

Cumhuriyet Başsavcısı İlker Yazıcı ve Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Turgay Çorak'ın katılımıyla adliyenin 15 Temmuz Şehitleri Toplantı Salonu'nda düzenlenen veda törenine, çeşitli il ve ilçelere tayinleri çıkan hakim ve savcılar katıldı.

Sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uygun olarak gerçekleştirilen törende, tayini çıkan hakim ve cumhuriyet savcılarına plaket ve veda anısı hediyeleri Başsavcı İlker Yazıcı ile Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Turgay Çorak tarafından takdim edildi.

Yazıcı ve Çorak, hakim ve cumhuriyet savcılarına yeni görev yerlerinde sağlık, mutluluk ve başarılar diledi.