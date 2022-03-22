Kahramanmaraş Adliyesi’nin ek hizmet binası açıldı

Kahramanmaraş Adliyesinde yeni kurulan birimler ve mahkemelerin faaliyete geçmesiyle Adliye binası içerisinde oluşan fiziki alan yetersizliği Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı’nı harekete geçirmiş ve yapılan çalışmalar neticesinde Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi binası içerisinde bulunan uygun alanın adliyenin ihtiyacını karşılayacağı tespit edilmişti. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi’nin de olurlarıyla ilk olarak 2019 yılı içerisinde Kahramanmaraş Denetimli Serbestlik Müdürlüğü akabinde ise Kahramanmaraş İdare ve Vergi Mahkemeleri Ek Hizmet Binasına binaya taşınmıştı. Gelinen noktada binanın açılışı yapılırken, açılışa Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Cumhuriyet Başsavcısı İlker Yazıcı ile ilgililer katıldı. “İMKÂNLARIMIZI BİRLEŞTİRİYORUZ” Kurdele kesimiyle başlayan açılış töreni Başsavcı İlker Yazıcı’nın Güngör’e binayı gezdirmesiyle devam etti. Yapılan gezinin ardından ise ek hizmet binasıyla ilgili konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Daha önceden Büyükşehir Belediyemizin bu bölümünü Emniyetimiz kullanmaktaydı. Emniyetimiz çıktıktan sonra Adliyemizin ihtiyacı olan kadar kısmı Adliyemize tahsis ettik. Şu anda da İcra Mahkemeleri ağırlıklı olarak birimler burada konuşlandı. Burada faaliyet gösteriyorlar. Burada da güzel bir konumlama yapılmış. Kamu kurum ve kuruluşlarımıza ihtiyaçları ölçüşündü destek oluyoruz. İmkânlarımızı birleştiriyoruz. Burada da onu görüyoruz. Adliyemize ek binası hayırlı uğurlu olsun diyorum, teşekkür ediyorum” dedi.

“RAHAT VE FERAH MEKÂNA TAŞIMAKTAN DOLAYI BÜYÜK BİR İMKÂNA SAHİP OLMUŞ OLDUK”

Cumhuriyet Başsavcısı İlker Yazıcı da binayı kendilerine tahsis ettikleri için Büyükşehir Belediye Başkanı’na teşekkür ederek, binanın vatandaşlara hayırlı olmasını diledi. Yazıcı konuşmasında şunları söyledi: “2016 yılından beri adliyemizde 18 yeni mahkememiz kuruldu. Tabii merkez adliye binamızda büyük bir yer darlığı sorunu vardı. Bu konuda biz çeşitli kurumlarımızla görüşürken Büyükşehir Belediye Başkanlığımızdan da çok büyük bir destek aldık. Sağ olsunlar böyle bir binayı bizlere ek hizmet binası olarak tahsis etme noktasında büyük bir fedakârlıkta bulundular. Biz de buraya icra Mahkemelerimiz ve İcra Dairemizi taşımayı uygun gördük. Buranın merkezi konumu, bu bölgede avukatlarımızın yoğun bir şekilde bulunması, ulaşım açısından iyi bir konumda bulunması bu binayı bizim için çok değerli kılıyor. Özellikle pandemi sürecinde böylesine büyük bir insan sirkülasyonunu da daha rahat ve ferah mekana taşımaktan dolayı büyük bir imkana sahip olmuş olduk. Bu anlamda ben Büyükşehir Belediye Başkanımıza Teşekkür ediyorum. Bu hizmetinde halkımıza hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum.”