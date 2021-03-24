Kahramanmaraş Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ödüle layık görüldü
Kahramanmaraş Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Erişebilirlik Ödülü aldı.
KAHRAMANMARAŞ 24.03.2021, 15:39 24.03.2021, 17:46
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 2020 yılını erişebilirlik yılı ilan etmişti. Bunun üzerine hem büyükşehir belediyesi hemde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Erişebilirlik Ödülüne layık görüldü.
Erişilebilir kamu kurum ve kuruluşları kategorisinde ödül alan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Kahramanmaraş’ın adını Türkiye’ye bir kez daha duyurdu.
Aksu Haber’e özel açıklamalarda bulunan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mutlu Kaya ödül almak bizleri memnun etti ifadelerini kullandı.
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