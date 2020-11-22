Kahramanmaraş Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mutlu Kaya'dan açıklamalar

2020 yılı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Tarafından Erişilebilirlik Yılı İlan Edildi. Kahramanmaraş Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mutlu Kaya Aksu Haber’e özel açıklamalarda bulundu

KAHRAMANMARAŞ 22.11.2020, 21:22

2020, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından erişilebilirlik yılı ilan etmesinin ardından tüm kurum ve kuruluşlar tarafından yapılacak erişilebilirlik çalışmalarının planlı ve standartlara uygun bir şekilde yürütülebilmesi, uygulamalara hız verilmesi, bu alanda fiziksel, dijital ve zihinsel dönüşümün sağlanması ve erişilebilirlik kültürünün oluşturulması hedeflendi.

Bu kapsamda, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından, “3 Aralık Dünya Engelliler Gününde” başlayacak olan projelerle ilgili Kahramanmaraş Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mutlu Kaya Aksu Haber’e özel açıklamalarda bulundu.

#Mutlu KAYA
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