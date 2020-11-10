Kahramanmaraş Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Kaya'dan AA'ya ziyaret

Kaya, ziyarette, AA Kahramanmaraş Bürosunda görev yapan muhabirlerle görüştü.

AA'nın Türkiye'de ve dünyada önemli görevler yaptığını belirten Kaya, AA ekibine başarılar diledi.

Ziyaretten memnuniyet duyduğunu belirten AA Kahramanmaraş büro sorumlusu İzzet Mazı da ziyaretinden dolayı Kaya'ya teşekkür etti.