Kahramanmaraş AK Parti Milletvekili Özdemir Koronavirüse Yakalandı

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Özdemir koronavirüse yakalandığını açıkladı.

KAHRAMANMARAŞ 03.11.2020, 19:51 03.11.2020, 20:13
Kahramanmaraş AK Parti Milletvekili Özdemir Koronavirüse Yakalandı

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Özdemir, yaptığı açıklamada koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Konu ile ilgili Twitter hesabında paylaşımda bulunan Özdemir, "Kıymetli hemşehrilerim, Yaptırmış olduğum Covid-19 testim pozitif çıkmıştır. Bu nedenle belli bir süreyi izole bir şekilde geçireceğim. Sadece kendiniz için değil sevdikleriniz içinde Maske, Mesafe ve Hijyen kurallarına dikkat edelim" dedi. 

#Kahramanmaraş #Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Özdemir #koronavirüs
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