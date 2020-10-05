Kahramanmaraş Akademi Başladı

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkan Hayrettin Güngör, Kahramanmaraş Akademi açılış etkinliğine katıldı. Yedi Güzel Adam Edebiyat Müzesi’nde gerçekleştirilen programa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Züver Çetinkaya, akademi eğitim kadrosu ile öğrenciler katıldı. Büyükşehir Akademi’nin açılışını yapan Başkan Güngör, eğitimlerin şehrin kültür ve sanat hayatına hayırlı olmasını diledi. Kayıtlara önemli bir talep geldiğini de ifade eden Hayrettin Güngör, ilgiden memnun olduklarını belirtti.

12 Branşta Eğitim Verilecek

Başkan Güngör, “Büyükşehir Akademimiz 12 farklı dalda ve 374 öğrencimizle kültür sanat hayatına merhaba dedi. Bu ilgiden son derece memnunuz. Farklı alanlarda akademik derinlikte bilgi sahibi olma imkânı verecek atölye eğitimlerimiz, alanında uzman hocalarımız tarafından yürütülecek ve katılımcıların okuma, çözümleme ve mukayeseli değerlendirmelerde bulunabilmelerini mümkün kılacak güçlü bir zemin sağlayacak. İnşallah bu bir başlangıç. Hem eğiticilerimiz hem de öğrencilerimizin katkılarıyla Büyükşehir Akademi daha da gelişerek yoluna devam edecek” diye konuştu.

UNESCO Süreci Başladı

Şehrin kültür sanat hayatını daha da canlı kılmak adına çalışmaların devam edeceğini açıklayan Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Bu topraklar düşünce dünyamızın önemli isimlerini misafir etti. Şiir ve edebiyatın başkenti olan şehrimiz bu öncülüğünü daha da ileri taşıyacak. Büyükşehir olarak şehrimizin UNESCO sürecini başlattık. Kültürel Kalkınma Eylem Planımız üzerinde çalışıyoruz. İnşallah önümüzdeki ay 1. Uluslararası Kahramanmaraş Şiir ve Edebiyat Günleri’ne ev sahipliği yapacağız. Şehrimiz sahip olduğu potansiyelin farkındayız. Bu potansiyeli tanıtma, daha da ileri taşıma noktasında çalışmalarımıza devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Akademide Güz Dönemi

Kahramanmaraş Akademi’de Güz Dönemi boyunca; Dr. Mehmet Sabri Genç ile Düşünce Atölyesi, Dr. Semih Sarıgül ile Çeviri Atölyesi, Ömer Yalçınova ile Yazı Atölyesi, Şahin Aslan ile Kısa Film Atölyesi, Dr. Esra Kirik ile Diksiyon, Mehmet Yakar ile Grafik Tasarım, Mustafa Köneçoğlu ile Sosyolojinin Temel Kavramları, Adil Akgül ile Robotik Kodlama, Dr. Erol Çetin ile Tarihin Tarihi, Doç. Dr. Yakup Poyraz ile Klasik Metinler Nasıl Okunur, Prof. Dr. Orhan Doğan ile Bilim Tarihi, Duran Boz ile Dergi Atölyesi seminerleri gerçekleştirilecek.