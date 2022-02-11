Kahramanmaraş Akademi Kayıtları Başladı

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Kahramanmaraş Akademi de 2022 Bahar Dönemi başvuruları başladı. Alanında uzman eğitmenler tarafından kursiyerlere verilecek eğitimler arasında Proje Atölyesi, Türk Düşünce Tarihi Atölyesi, Osmanlı Modernleşmesi Atölyesi, Safahat Okumaları Atölyesi, Klasik Metinler Nasıl Okunur? Editörlük ve Redaktörlük Atölyesi, Medeniyet Okumaları Atölyesi, Varoluşsal Düşünce Atölyesi, Sosyolojik Düşünme Atölyesi, Düşünce Atölyesi, Dijital Medya Atölyesi, Diksiyon Atölyesi ve Yazı Atölyesi yer alıyor. Başvurular 12 – 17 Şubat tarihleri Büyükşehir Belediyesi’nin internet sitesi üzerinden (https://kahramanmaras.bel.tr) yapılabilecek. Yedi Güzel Adam Edebiyat Müzesi’nde verilecek olan eğitimler 19 Şubat - 23 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilecek. Yapılan açıklamada eğitimler ve başvurular için bilgi almak isteyen kursiyerlerin 0505 185 20 79 whatsapp Danışma Hattı üzerinden ilgili birimlere ulaşılabileceği belirtildi.

Yeni Dönem Hayırlı Olsun

Kahramanmaraş Akademi’nin önemine vurgu yapan Başkan Güngör, “Hayatın her alanında ‘nitelikli bireyler yetiştirmek’ düsturuyla yola çıkan Kahramanmaraş Akademi, beşinci dönem kayıtlarımız başladı. Şehrimize yeni bir eğitim kurumu kazandırmanın heyecanı ile editörlükten projeye, felsefeden sosyolojiye, tarihten medeniyete, on üç farklı branşta sivil üniversite misyonunu hayata geçirdik. Yeni dönemde alanında uzman eğitmenlerimizle kursiyerlerimize toplumu ve içinde yaşadığımız dünyayı tanımak, anlamak ve birlikte geliştirmek üzere farklı bakış açıları ve birikimler kazandırmayı hedefliyoruz. Kahramanmaraş Akademi’de yeni dönemin hayırlı olmasını diliyorum” dedi. 13 farklı atölyede verilecek eğitimler için başvuru linki; https://kahramanmaras.bel.tr

Eğitimlerin Günleri ve Saatleri

Kahramanmaraş Akademi’de eğitimlerin verileceği günler ve saatler aşağıda belirtildiği gibidir:

Osmanlı Modernleşmesi Atölyesi – Cuma günü saat 19.00-21.00

Safahat Okumaları Atölyesi – Perşembe günü saat 17.00-19.00

Medeniyet Okumaları Atölyesi – Salı günü saat 17.00-19.00

Editörlük ve Redaktörlük Atölyesi – Çarşamba günü saat 17.00-19.00

Yazı Atölyesi – Pazartesi günü saat 19.00-21.00

Düşünce Atölyesi – Perşembe günü saat 17.00-19.00

Türk Düşünce Tarihi Atölyesi – Çarşamba günü saat 19.00-21.00

Varoluşsal Düşünce Atölyesi – Cumartesi günü saat 15.00 – 17.00

Proje Atölyesi – Pazartesi günü saat 17.00-19.00

Klasik Metinler Nasıl Okunur? – Cuma günü saat 17.00-19.00

Diksiyon Atölyesi – Çarşamba saat 17.00-19.00