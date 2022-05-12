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Kahramanmaraş Akademi Yeni Mezunlarını Verdi

Kahramanmaraş Akademi’de Bahar Dönemi kapanış programında konuşan Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Rüstem Keleş, “Büyükşehir Belediyesi olarak maddi fonksiyonlarımızın yanında toplumu kucaklayan, ortak noktaları yakalamaya çalışan, üniversitelerde alınan formasyonun dışında vatandaşlarımıza kültürel anlamda yeni şeyler kazandıran etkinliklere öncülük ediyoruz. Bu düşüncelerle Kahramanmaraş Akademi’yi hayata geçirdik. Akademiyi daha da ilerilere taşımak için çalışmalarımız devam edecek” dedi.

KAHRAMANMARAŞ 12.05.2022, 15:12
Kahramanmaraş Akademi Yeni Mezunlarını Verdi

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği Kahramanmaraş Akademi’de Bahar Dönemi tamamlandı. Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen kapanış programında toplamda 13 farklı atölyede eğitim gören 194 kursiyere sertifikaları takdim edildi. Gerçekleştirilen kapanış töreninde Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Rüstem Keleş, KSÜ Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Orhan Doğan, Kültür Spor ve Turizm Dairesi Başkanı Duran Doğan, Kahramanmaraş Akademi eğitmenleri ve kursiyerleri yer aldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan sertifika töreninde, Kahramanmaraş Akademi kursiyerleri tarafından hazırlanan kısa filmlerin gösterimi, Berdücesi Dergisi’nin lansmanı, Kahramanmaraş Akademi çıktılarının sunumu gerçekleştirildi. Program, Kahramanmaraş Akademi kursiyerlerine sertifikalarının takdim edilmesi ve hatıra fotoğrafı çekimiyle noktalandı.

Edebiyatın Başkentine Yakışır Programlar

Kahramanmaraş Akademi’nin sertifika töreninde konuşan Editörlük ve Redaktörlük Atölyesi eğitmeni Doç. Dr. Selim Somuncu, “Kahramanmaraş Akademi’nin beşinci dönemini bugün itibariyle tamamlıyoruz. Kahramanmaraş Akademi’yi kurarken biraz tereddüt yaşamıştık. İlgi görüp görmeyeceği konusunda biraz endişelerimiz vardı. Fakat kursiyerlerimizin eğitimlere göstermiş oldukları ilgi bu kaygılarımızı boşa çıkardı. Bu gibi oluşumlar sayesinde edebiyatın başkentine yakışır kültür, sanat, edebiyat ve bilim iklimi oluşturmayı hedefliyoruz” diye konuştu.

İkinci Bir Üniversite

Düzenlenen kapanış programında konuşan KSÜ Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Orhan Doğan, “Geride bıraktığımız beş dönemde kursiyerlerimizin Kahramanmaraş Akademi’ye göstermiş olduğu ilgi kurumsallaşma yönünde ileriye yönelik bizlere ümit verdi. Kahramanmaraş Akademi ortaya koyduğu vizyon ve misyonuyla ikinci bir üniversite olarak görülebilir. Genel olarak ülkemizde kültürel ve entelektüel belediyeciliğin ön plana çıkmadığını görüyoruz. Belediyeler genel olarak sosyal anlamda faaliyetlerini sürdürüyor. Ancak Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, hayata geçirdiği Kahramanmaraş Akademi ile birlikte belediyeciliğe farklı biz vizyon kazandırdı. Şehrimize Kahramanmaraş Akademi gibi önemli bir oluşumu kazandırdığı için Büyükşehir Belediye Başkanımız Hayrettin Güngör’e teşekkür ediyorum” dedi.

#Kahramanmaraş Akademi
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