Kahramanmaraş Akademi’de bahar dönemi başvuruları sonuçlandı
Büyükşehir Belediyesi Kahramanmaraş Akademi’de Bahar Dönemi başvuruları sonuçlandı. 23 Nisan’a kadar devam edecek eğitimler için bin 115 kişi başvuru yaptı.
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Kahramanmaraş Akademi’de Bahar Dönemi başvuru sonuçları açıklandı. Çevrimiçi olarak yapılan başvurulara vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.
Yedi Güzel Adam Edebiyat Müzesi, Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi ve Büyükşehir Belediyesi Kıraathanesi’nde düzenlenecek olan eğitimlere bin 115 kişi başvuru yaptı.
Alanında uzman eğitmenler tarafından kursiyerlere verilecek olan eğitimler Dijital Medya Atölyesi de yer alıyor.
Bu atölye kapsamında kursiyerler dijital medya alanında yapılabilecek faaliyetler hakkında bilgiler alarak uygulanacak çeşitli projelerle birlikte kendilerini daha fazla geliştirebilme imkânı buluyor.
Dijital medya atölyesi eğitmeni derya kaman eğitim hakkında bilgiler vererek dolu dolu bir dönem geçirileceğine dikkat çekti.
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|27
|66
|2. Konyaspor
|26
|49
|3. Başakşehir
|27
|46
|4. Adana Demirspor
|27
|45
|5. Fenerbahçe
|26
|43
|6. Beşiktaş
|26
|41
|7. Alanyaspor
|26
|40
|8. Hatayspor
|26
|39
|9. Karagümrük
|27
|39
|10. Kayserispor
|27
|38
|11. Gaziantep FK
|26
|36
|12. Sivasspor
|26
|34
|13. Galatasaray
|26
|32
|14. Antalyaspor
|27
|32
|15. Kasımpaşa
|26
|29
|16. Göztepe
|26
|27
|17. Giresunspor
|26
|26
|18. Rizespor
|26
|23
|19. Altay
|26
|22
|20. Ö.K Yeni Malatya
|26
|17
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|25
|52
|2. Ümraniye
|25
|49
|3. Erzurumspor
|25
|44
|4. Bandırmaspor
|25
|43
|5. İstanbulspor
|24
|42
|6. Eyüpspor
|25
|42
|7. Samsunspor
|24
|39
|8. Manisa Futbol Kulübü
|26
|36
|9. Adanaspor
|25
|34
|10. Boluspor
|24
|34
|11. Keçiörengücü
|25
|34
|12. Tuzlaspor
|24
|31
|13. Gençlerbirliği
|25
|30
|14. Menemen Belediyespor
|25
|29
|15. Kocaelispor
|24
|28
|16. Denizlispor
|26
|27
|17. Bursaspor
|24
|24
|18. Altınordu
|25
|22
|19. Balıkesirspor
|24
|11
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|26
|63
|2. Liverpool
|26
|60
|3. Chelsea
|25
|50
|4. M. United
|26
|46
|5. Arsenal
|24
|45
|6. West Ham United
|26
|42
|7. Tottenham
|25
|42
|8. Wolverhampton Wanderers
|25
|40
|9. Southampton
|26
|35
|10. Brighton
|25
|33
|11. Crystal Palace
|26
|29
|12. Leicester City
|23
|27
|13. Aston Villa
|24
|27
|14. Brentford
|26
|24
|15. Leeds United
|26
|23
|16. Everton
|23
|22
|17. Newcastle
|24
|22
|18. Burnley
|23
|20
|19. Watford
|25
|18
|20. Norwich City
|26
|17
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|25
|57
|2. Sevilla
|25
|51
|3. Real Betis
|25
|46
|4. Barcelona
|24
|42
|5. Atletico Madrid
|25
|42
|6. Villarreal
|25
|39
|7. Real Sociedad
|24
|38
|8. Athletic Bilbao
|25
|37
|9. Valencia
|26
|33
|10. Celta Vigo
|25
|32
|11. Osasuna
|25
|32
|12. Rayo Vallecano
|24
|31
|13. Elche
|26
|29
|14. Espanyol
|25
|29
|15. Getafe
|25
|26
|16. Mallorca
|25
|26
|17. Granada
|25
|24
|18. Cadiz
|25
|20
|19. Deportivo Alaves
|25
|20
|20. Levante
|26
|18