Kahramanmaraş Akademi’de bahar dönemi başvuruları sonuçlandı

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Kahramanmaraş Akademi’de Bahar Dönemi başvuru sonuçları açıklandı. Çevrimiçi olarak yapılan başvurulara vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Yedi Güzel Adam Edebiyat Müzesi, Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi ve Büyükşehir Belediyesi Kıraathanesi’nde düzenlenecek olan eğitimlere bin 115 kişi başvuru yaptı.

Alanında uzman eğitmenler tarafından kursiyerlere verilecek olan eğitimler Dijital Medya Atölyesi de yer alıyor.

Bu atölye kapsamında kursiyerler dijital medya alanında yapılabilecek faaliyetler hakkında bilgiler alarak uygulanacak çeşitli projelerle birlikte kendilerini daha fazla geliştirebilme imkânı buluyor.

Dijital medya atölyesi eğitmeni derya kaman eğitim hakkında bilgiler vererek dolu dolu bir dönem geçirileceğine dikkat çekti.