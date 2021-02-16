Kahramanmaraş Akademi’de Eğitimler Başladı
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ‘Kahramanmaraş Akademi’ de dersler başladı. Bu dönemde 13 branşta 553 öğrenci eğitim görecek.
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Kahramanmaraş Akademi’de, kesin kayıtların yapılmasının ardından eğitimler dönemine başladı. Bahar yarıyılında, Sinema’dan Hüsn-ü Hat’a kadar birçok sanatsal ve bilimsel branşta verilecek eğitimler 8 hafta boyunca devam edecek. Pandemi tedbirleri çerçevesinde hazırlanan dersliklerde 15 Şubat Pazartesi’den itibaren atölyelere start verildi.
Uzmanlıkta İlk Adım
Bu kapsamda Diksiyon Eğitimleri atölyesinde öğrencileriyle bir araya gelen Ramazan Avcı, “Uzmanlaşmak istenen alan her ne olursa olsun, metodolojik ve disiplinli bir eğitim alınması kişinin hem motivasyonunu hem de gelişim sürecini olumlu yönde etkileyecektir. Diksiyon da, iletişim kurmaktaki ilk kaynağımız olan dilimizin güzel kullanılması, kelimelerin doğru ve anlaşılabilir telaffuz edilmesi de metodolojik bir eğitimin alınmasıyla geliştirilebilir” ifadelerini kullandı.
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