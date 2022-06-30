Kahramanmaraş Akademi’de yaz dönemi kayıtları başladı
Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Kahramanmaraş Akademi’de Yaz Dönemi kayıtları başladı. 15 yaş ve üzeri vatandaşların katılım sağlayabileceği ücretsiz eğitimlere Büyükşehir Belediyesi internet sitesi üzerinden çevrimiçi başvuru yapılabiliyor. Başvurularda son gün 8 Temmuz Cuma.
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Kahramanmaraş Akademi’de Yaz Dönemi kayıtları başladı.
Alanında uzman eğitmenler tarafından kursiyerlere verilmesi planlanan eğitimler arasında Osmanlı Modernleşmesi, Proje, Safahat Okumaları, Medeniyet Okumaları, Yazı, Roman, Düşünce, Türk Düşünce Tarihi, Varoluşsal Düşünce, Diksiyon, Dijital Medya, Sinema, Felsefe,
Kısa Film, Tarihin Tarihi, Somut Olmayan Kültürel Miras, Bilim Tarihi, Dergi, Çeviri, Fotoğrafçılık, Tiyatro ve İngilizce Şiir Atölyeleri yer alıyor.
15 yaş ve üzeri vatandaşların katılım sağlayabileceği atölyelere Büyükşehir Belediyesi internet sitesi üzerinden (https://kahramanmaras.bel.tr) çevrimiçi başvuru yapılabiliyor.
Başvurularda son gün 8 Temmuz Cuma. Kültür Spor ve Turizm Dairesi Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, 18 Temmuz – 18 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek eğitimlere ilişkin detaylı bilgiye 0539 700 67 64 numaralı WhatsApp danışma hattı üzerinden ulaşılabileceği
belirtildi.
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