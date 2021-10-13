Kahramanmaraş Akademi’nin güz döneminde eğitimler başladı

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği “Kahramanmaraş Akademi” güz dönemiyle birlikte eğitimlere başladı. Türk Edebiyatının önemli şahsiyetlerinin eğitim aldığı Yedi Güzel Adam Edebiyat Müzesi tarihi dersliklerinde 15 farklı atölye düzenleniyor. Yazı Atölyesi, Proje Atölyesi, Dergi Atölyesi, Düşünce Atölyesi, Roman Yazım Atölyesi, Sosyolojinin Temel Kavramları, Yeni Medya ve İletişim, Safahat Okumaları, Diksiyon Atölyesi, Öykü Atölyesi, Sinema ve Felsefe Atölyesi, Varoluşsal Düşünce Atölyesi, Bilim Tarihi, Yunus Emre Okumaları ve Türk Düşünce Tarihi atölyelerinin yer aldığı eğitimler ilk haftayı geride bıraktı. Güz döneminde toplamda 428 kursiyerin eğitim alacağı Kahramanmaraş Akademi, yılsonuna kadar devam edecek.

Tarihi Yapıda Yeniden Eğitim Veriliyor

Akademi’nin Diksiyon Atölyesi eğitmeni Dr. Esra Kirik açıklamasında, “Eğitimlerimize bu dönemde hızla başladık. Öğrencilerimiz dersleri ilgiyle takip ediyorlar. Bizler burada etkili iletişim dersi veriyoruz. Nefes ve duygu kontrolü gibi teknik eğitimlerimizle iletişim becerilerini ve konuşma pratiklerini iyileştirmeye çalışıyoruz. Ben özellikle bu tarihi mekanı ve ambiyansı yeniden eğitime açan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’ne ve Başkanımız Hayrettin Güngör’e teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

“Kişisel Gelişimimize Katkı Sağlıyor”

Kursiyerler ise düzenlenen eğitim programlarından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. İngilizce Öğretmeni Ali Yer,“Bu kursa katılmamızın sebebi öğrencilerimizle daha etkili iletişim kurmak oldu. Daha verimli ders işlemek, bilgileri daha kalıcı öğretebilmek istedik. Bu konuda bu fırsatı bize sağladığı için büyükşehir belediyemize teşekkür ediyoruz” diye konuşurken Mali Müşavir Fatma Sönmez ise, “Akademiyi uzun bir süredir takip ediyorum. Bir önceki dönemde de proje atölyesine katıldım. Burada aldığımız teknik eğitimler, mesleki becerilerimize ve kişisel gelişimimize katkı sağlıyor” görüşlerini aktardı.