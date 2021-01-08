Kahramanmaraş Akademi’ye Tam Not

Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği ‘Kahramanmaraş Akademi’ eğitmenleri dönem sonu değerlendirmelerinde bulundu. Katılımın yüksek olmasından memnuniyet duyulduğu belirtilirken, eğitimlerin de çok verimli geçtiği ifade edildi.

KAHRAMANMARAŞ 08.01.2021, 15:17
Kahramanmaraş Akademi’ye Tam Not

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan Kahramanmaraş Akademi’de Güz Dönemi sona erdi. 400’e yakın öğrenciyle gerçekleştirilen Akademi’de Kısa Film, Sosyolojinin Temel Kavramları, Grafik Tasarım, Bilim Tarihi, Tarih, Robotik Kodlama, Klasik Metin Okumaları, Yazı, Çeviri, Düşünce ve Diksiyon Atölyelerinde eğitimler verildi. Dönem değerlendirmesinde bulunan eğitmenler katılımın yüksek olmasından memnuniyet duyduklarını, eğitimlerin de çok verimli bir şekilde gerçekleştirildiğini ifade etti.

Kısa Film ve Sosyoloji Atölyeleri

Kısa Film Atölyesi Eğitmeni Şahin Aslan, “Sinema ve kısa film ekseninde atölye katılımcılarımız ile yakaladığımız uyum ve ahengin, uzun soluklu bir üretim birlikteliğine doğru uzanacağına inanıyoruz. Bize bu imkânı sağlamış olmalarından dolayı, Büyükşehir Belediyemize teşekkür ediyorum” dedi. Sosyolojinin Temel Kavramlar Atölyesi Eğitmeni Mustafa Köneçoğlu, “Durkheim ve Weber’den başlayarak, Fransız Devrimi, aydınlanma, endüstriyel kapitalizm, tüketim toplumu, emek, sermaye, yabancılaşma, anomi, din, toplum, liberalizm, laisizm ve sekülarizm, bürokrasi, iktidar, rasyonalizm ve araçsal akıl gibi kavramlarına dair bir dönem boyunca yaptığımız dersler katılımcılarımıza yeni bir sosyoloji bakışı kazandırdı” diye konuştu.

Grafik Tasarım ve Bilim Tarihi Atölyeleri

Grafik Tasarım Atölyesi Eğitmeni Mehmet Yakar, “Katılımcılarımıza grafik tasarımında kullanacakları en yeni teknolojiler aktarıldı. 3D programlardan Cinema 4D, Zbrush gibi profesyonel program eğitimleri verildi. Kahramanmaraş Akademi'nin hayata geçmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi. Bilim Tarihi Atölyesi Eğitmeni Prof. Dr. Orhan Doğan ise, “Bilim Tarihi eğitimimiz dâhilinde katılımcılarımıza, Eskiçağ, Ortaçağ, Yeniçağ, Osmanlılarda Bilim ve Yakınçağ olmak üzere beş ana başlıkta kapsamlı eğitimler verdik. Eğitimlerimizi gerçekleştirmemize olanak tanıyan başta Başkan Hayrettin Güngör’e ve tüm Büyükşehir Belediyemize şükranlarımı sunuyorum” ifadelerini kullandı.

Tarihin Tarihi

Tarih Atölyesi Eğitmeni Erol Çetin, “Tarihin Tarihi’nde; İlk Çağdan günümüze düşünce tarihinde öne çıkan ve derin izler bırakan Sokrates, Platon, Aristoteles, Gazali, Farabi, İbn Sina, Descartes, Sigmund Freud, Charles Darwin, Friedrich Nietzsche, Jean Paul Sartre gibi düşünürlerin görüşleri ele alınmıştır. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesine ve Kıymetli Başkanımız Hayrettin Güngör'e bu zorlu süreçte her türlü tedbiri alarak bizleri öğrencilerimizle buluşturması nedeniyle kalpten teşekkür ediyorum” dedi.

Robotik Kodlama Atölyesi

Robotik Kodlama Atölyesi Eğitmeni Adil Akgül, “Derslerimizde Bilgisayar, Kodlama Eğitim ve Deney Seti eğitim araçlarını kullandık. Program olarak MakeBlock, Arduino, Proteus, TinkerCad programları eğitimi verdik. Kurs süresince 20 ayrı kodlama uygulaması yaptık. Eğitimlerimizle katılımcılarımız Robotik Kodlamada bilgi ve beceri kazanabildi” diye konuştu.

Klasik Metin Okumaları Atölyesi

Klasik Metinler Nasıl Okunur? Atölyesi Eğitmeni Doç. Dr. Yakup Poyraz, “Atölyenin amacı; sadece klasik metinleri okuma ve değerlendirme olarak sınırlı kalmamış, katılımcıların istekleri doğrultusunda “en iyi anlama metodu benzerlerini yapmaktır” düşüncesinden hareketle öğrencilerimize en küçük nazım birimi olan “beyit” temelli çeşitli şiir denemeleri yaptırılmıştır. Katılımcılarımız hem teknik okuma hem de yazma konusunda deneyim kazanmıştır” dedi.

Dergi Atölyesi

Dergi Atölyesi Eğitmeni Duran Boz, “Büyük Doğu, Diriliş, Edebiyat, Mavera vb. dergilerin çıkış yazıları okunarak dergi çalışmalarının zamanın ruhunu kavraması gerektiği anlatıldı. Sezai Karakoç, Nuri Pakdil, Cahit Zarifoğlu, Rasim Özdenören, Alâeddin Özdenören şiir ve metinlerinin yanı sıra geniş bir yelpazede metin örneklemeleri üzerinden dersler yürütüldü. Ayrıca katılımcılarımız kazandıkları bilgi ve beceriyle Büyükşehir Belediyemizin çıkardığı Yitiksöz dergisinde metinler yayımladı” diye konuştu.

Yazı Atölyesi

Yazı Atölyesi Eğitmeni Ömer Yalçınova, “Yazı Atölyesi’nde hikaye ve deneme türlerini işledik. Hikayeyi oluşturan unsurlar, hikaye yazarken nelere dikkat edilmesi gerektiği, hikaye çeşitleri anlatıldı. Büyükşehir’imizin sağladığı imkânlarla katılımcılarımıza çağdaş bir atölye eğitimi verdik. Emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

Düşünce Atölyesi

Düşünce Atölyesi Eğitmeni Dr. Mehmet Sabri Genç, “Düşünce Atölyesi’nde, Antropolojik veriler ışığında insanlık tarihi çerçevesinde düşüncenin mahiyeti birçok önemli kavram ve konu üzerinden anlatılmaya çalışıldı. Katılımcılarımızın düşünce ufuklarını artırmanın amaçlandığı derslerde, birçok kitap, belgesel ve film önerilerinde bulunuldu” diye konuştu.

Çeviri Atölyesi

Çeviri Atölyesi Eğitmeni Dr. Semih Sarıgül, “Akademik metinler üzerinden ilerlediğimiz derslerimizde katılımcılarımıza YDS ve YÖKDİL gibi yabancı dil sınavlarına ön hazırlık olabilecek bir eğitim sağladık. Öğrencilerimiz eğitimlerle özellikle kelime öğrenme ve genel olarak akademik İngilizce ve makale dili bağlamında fayda gördüklerini belirttiler” dedi.

Diksiyon Atölyesi

Diksiyon Atölyesi Eğitmeni Dr. Esra Kirik, “Diksiyon Atölyemizde, retorik kabiliyetleri artırmak için bilimsel yöntemlere başvurarak teorik ve pratik eğitimler verdik.

Katılımcılarımızın yoğun ilgisi ve katılımcılığıyla ciddi bir mesafe kat ettik. Büyükşehir Belediyemize öğrencilerim ve şahsım adına teşekkür ediyorum” ifadelerini kullanıldı.

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