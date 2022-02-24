Kahramanmaraş Akademi’ye Yoğun İlgi

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Kahramanmaraş Akademi’de Bahar Dönemi başvuru sonuçları açıklandı. Çevrimiçi olarak yapılan başvurulara vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Yedi Güzel Adam Edebiyat Müzesi, Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi ve Büyükşehir Belediyesi Kıraathanesi’nde düzenlenecek olan eğitimlere bin 115 kişi başvuru yaptı. Alanında uzman eğitmenler tarafından kursiyerlere verilecek olan eğitimler arasında Proje Atölyesi, Türk Düşünce Tarihi Atölyesi, Osmanlı Modernleşmesi Atölyesi, Safahat Okumaları Atölyesi, Klasik Metinler Nasıl Okunur? Editörlük ve Redaktörlük Atölyesi, Medeniyet Okumaları Atölyesi, Varoluşsal Düşünce Atölyesi, Sosyolojik Düşünme Atölyesi, Düşünce Atölyesi, Dijital Medya Atölyesi, Diksiyon Atölyesi ve Yazı Atölyesi yer alıyor.

Bin 115 Başvuru

Kültür Spor ve Turizm Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Büyükşehir Belediyesi Kahramanmaraş Akademi’de yeni bir döneme daha başladık. Başvurularda her dönem ciddi bir artış yaşanıyor. Vatandaşlarımızın bu ilgisi bizleri de memnun ediyor. Bahar Dönemi boyunca 13 farklı atölyede ücretsiz eğitimlerimiz olacak. Başvuru yapan herkese teşekkür ediyoruz” ifadeleri kullanıldı. Kahramanmaraş Akademi Bahar Dönemi, 23 Nisan Cumartesi günü sona erecek.