Kahramanmaraş Akdeniz Gazeteciler Cemiyeti’ne 6 Ödül birden

Kahramanmaraş Akdeniz Gazeteciler Cemiyeti Üyesi 6 genç gazeteci “Geleceğin Medyası Germanica‘da Buluşuyor Projesi kapsamında farklı kategorilerde 6 ödül aldı.

Ödül töreninde Kahramanmaraş Akdeniz Gazeteciler Cemiyeti yönetim kurulu üyesi Murat Baltacı En iyi “Spor Haberi” dalında birinci olurken, Yönetim kurulu üyesi Metehan Nazlı ikinci, Atilla Şakacı aynı dalda üçüncü oldu. Derneğimiz üyeleri Gökhan Çalı “Röportaj Haber” kategorisinde Birinci, Zekeriya Okutucu “Röportaj Haber” kategorisinde ikinci oldu. Mustafa Kömü “Fotoğraf Haber” dalında üçüncü olarak ödüllerini protokolün elinden aldı.

Kahramanmaraş Akdeniz Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Serkan Ercüment Kuzu ödül alan 6 üyesini tebrik ederek her süreçte ve her koşulda genç gazetecilerin desteklenmesi gerektiğini söyleyerek genç gazeteci üyelerinin her daim destekçisi olacağını ifade etti.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın himayesinde Kahramanmaraş Gazeteciler Cemiyeti tarafından Mado Sarayı‘nda düzenlenen ödül törenine, Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Celalettin Güvenç, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Onikişubat Belediye başkanı Hanefi Mahçiçek, Dulkadiroğlu Belediye başkanı Necati Okay, Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş, Türkiye Gazeteciler Federasyonu Genel Başkanı Yılmaz Karaca, Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Boz, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Rektörü Niyazi Can, KGC Başkanı Sermet Çuhadar, Kahramanmaraş Akdeniz Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Serkan Ercüment Kuzu, UGİYAD başkanı Kenan Onaran ile kentte ve çevre illerde görev yapan yerel ve ulusal medya temsilcileri katıldı.