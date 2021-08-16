Kahramanmaraş alışveriş festivali ve fuarı kapılarını açtı

Kahramanmaraş Terziler ve Konfeksiyoncular Odası tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen Kahramanmaraş Alışveriş Festivali, kapılarını yarın ziyaretçilerine açtı.

KAHRAMANMARAŞ 16.08.2021, 14:46 16.08.2021, 18:37
Kahramanmaraş alışveriş festivali ve fuarı kapılarını açtı

Fuar kültürünün kentte yeniden yaşatılması ve esnaflara katkı sağlamak amacıyla KAFUM’da 10 gün süreyle açık kalacak olan etkinlikte, hazır giyim, mutfak eşyaları, tuhafiye, ev tekstil ürünleri ve hediyelik sim sırma ile giyim ürünleri sergileniyor.

Bununla birlikte bir SGK İl Müdürlüğü de fuar alanında bir stant açarak vatandaşların borçların yapılandırması ve SGK hizmetleri hakkında bilgilendiriyor

SGK İl Müdürü Harun Akbalaban burada yaptığı açıklamada fuarların önemine değinerek bu alanda SGK’nın yapılandırmaları ve verdikleri hizmetleri anlattı.

#Kahramanmaraş Terziler ve Konfeksiyoncular Odası #KAFUM #Aksu Haber #aksu tv haber #Aksu Tv #SGK İl Müdürü Harun Akbalaban
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