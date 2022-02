“Kahramanmaraş Altın ve Mücevher Merkezi” projesi!

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Altın ve Mücevher Merkezi İçin Teknik Destek toplantısına katıldı. Clarion Otel’de gerçekleştirilen programda Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör’ün yanı sıra Vali Ömer Faruk Coşkun, DOĞAKA Genel Sekreteri Oğuz Alibekiroğlu, Ticaret Odası Başkanı Şahin Balcıoğlu, Sütçü İmam Üniversitesi Rektörü Niyazi Can, Kuyumcular Odası Başkanı Hacı Mustafa Öz, İtalya Valenza Belediye Başkanını temsilen Daniele Boccardi ile sektör temsilcileri yer aldı.

KOBİ’leri Destekleyeceğiz

Toplantıda konuşan Kuyumcular Odası Başkanı Hacı Mustafa Öz, “Kahramanmaraş Altın ve Mücevher Merkezi projemizi inşallah Aralık ayında tamamlamayı hedefliyoruz. Projemiz kapsamında üniversitemizin Karacasu Kampüsü içerisinde Tasarım ve 3D Modelleme Merkezi’nin altyapısı güçlendirilecek. Altınşehir Küçük Sanayi Sitesi içerisinde ise değerli ve yarı değerli Taş Analiz Laboratuvarı ile en son teknolojiye sahip Darphane onaylı ‘Ayar Evi’ çalışmalarına başlamış bulunmaktayız. Projelerimizde ayrıca KOBİ’lerimizi destekleyecek alanlar da içeriyor” ifadelerini kullandı.

İş Birliği ile Çalışıyoruz

İtalya ile Türkiye arasında gerçekleştirilen iş birliğinin her iki tarafa da katkı sağlayacağını vurgulayan Mr. Boccardi, “Bu ziyaretimin iki taraf arasındaki ilişkileri daha da güçlendireceği düşüncesindeyim. Valenza altın ve mücevherde tüm dünyaya öncülük eden şehirlerden bir tanesi. Türkiye’de de İstanbul ve Kahramanmaraş bu alanda öncü şehirlerden. Ortaklaşa gerçekleştireceğimiz projelerle bunu daha da yukarıya taşıyacağız. Hayata geçirilen bu proje dünya çapında bir oluşuma neden olacak ve yankı uyandıracaktır. Türkiye ve AB iş birliğiyle gerçekleştirilen bu projenin karşılıklı fikir alışverişleriyle daha ileriye taşınabileceğini düşünüyorum. Yıllar boyunca devam edecek bir iş birliğimiz olacak” diye konuştu.

Esnafımızın Yanındayız

Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Altınşehir 3D modelleme merkezi ile şehrimizdeki altın sektörü daha da gelişecek ve standartları artacaktır. Böyle modern tesislerin şehrimize kazandırılmasından duyduğum mutluluğu ifade etmek istiyorum. Bu alanda yöneticilerimizin ve esnaflarımızın Kahramanmaraş’ımızı altın konusunda dünya çapında markalaştıracağına inancım tam. Altınşehir projesinin hayata geçirilmesi konusunda her türlü desteği sağladık ve sağlamaya devam ediyoruz. İnşallah hayata geçireceğimiz projelerle kuyumcu esnafımızın rekabet gücünü artırarak şehrimizi bu alanda daha üst seviyelere taşımak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Sektördeki Payımızı Artıracağız

Vali Ömer Faruk Coşkun, “Bilindiği üzere şehrimiz, İstanbul’dan sonra Türkiye’nin altın ve mücevher sektöründe en yüksek iş gücü ve üretim kapasitesine sahip ikinci kent konumunda bulunuyor. Altın sektöründe markalaşan şehrimize yeni kazandırılan Altınşehir Kuyumculuk İhtisas Küçük Sanayi Sitesi sayesinde de, şehrimizin sektördeki etkinliği her geçen gün biraz daha artıyor. Kuyumcukent’in hizmete girmesiyle birlikte işletmelerimiz, altını her türlü teknolojiye sahip daha modern tesislerde işleme fırsatı buldu. Dünya ile entegre makine ve ekipmanlar sayesinde, yurt dışına özel tasarım üreten ve yurt içi altın ihtiyacına karşılık veren firmalarımızın üretim ve istihdam kapasitesinin artması hem şehrimiz hem de ülkemiz için büyük önem yaşıyor. İnşallah sektör temsilcilerimizle birlikte her geçen gün hedeflerimizi biraz daha ileriye taşıyarak şehrimizin altın ve mücevher sektöründeki ihracat ağını arttırmayı hedefliyoruz” dedi.