Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti'nin ortaklaşa finanse ettiği Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın yürüttüğü Rekabetçi Sektörler Programı kapsamında desteklenen "Kahramanmaraş Altın ve Mücevher Merkezi" projesi kapsamında, "Pırlanta Derecelendirme Eğitimi" sertifika töreni düzenledi.

Kahramanmaraş Kuyumcular Odası, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası ile Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı'nın ortaklaşa yürüttüğü 3,5 milyon Euro bütçeli proje kapsamında, Altın Şehir Küçük Sanayi Sitesi içerisinde kurulan Gemoloji Laboratuvarı'nda görev alacak Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Öğretim elemanlarına, dünyanın önde gelen pırlanta sertifikalandırma firmaları tarafından verilen eğitim sonucunda başarılı olan tüm katılımcılar sertifikalarını törenle aldılar.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Niyazi CAN tüm hocaları tebrik etti.

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şahin BALCIOĞLU her türlü desteği vermeye hazır olduklarını sözlerine ekledi.

Kahramanmaraş Kuyumcular Odası Başkanı Hacı Mustafa ÖZ Türkiye’de nadir bulunan bir laboratuvara sahip olduklarını söyleyerek projenin önemine vurgu yaptı.