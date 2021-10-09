“Kahramanmaraş Altın ve Mücevher Merkezi” projesi kapsamında İtalya’ya çalışma ziyareti düzenlendi

Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından ortaklaşa finanse edilen, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Rekabetçi Sektörler Programı içerisinde desteklenen proje kapsamında, Avrupa’da kuyumculuğun kalbinin attığı Venedik, Vicenza, Valenza ve Milano şehirlerine düzenlenen çalışma ziyaretine, Üniversitemizi temsilen, Rektör Prof. Dr. Niyazi Can, Dr. Öğretim Üyesi Alaaddin Gündeş, Dr. Öğretim Üyesi Gökhan Ceyhan ve Öğretim Görevlisi Hakan Özger katılım sağladı.

Kahramanmaraş Kuyumcular Odası adına Yönetim Kurulu Başkanı Hacı Mustafa Öz’ün, Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası adına Yönetim Kurulu Başkanı Şahin Balcıoğlu’nun ve Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı adına Kahramanmaraş Yatırım Destek Ofisi Uzmanı İbrahim Başar Saydam’ın katıldığı ziyaretin ilk gününde, Venedik’te butik üretim yapan atölyeler ve bölgenin KOBİ’lerini destekleyen kuruluş olan CNA Veneto ziyaret edilerek temaslarda bulunuldu.

Ziyaretin ikinci gününde Vicenza’daki LabiGem Gemoloji Laboratuvarı ziyaret edilerek, kurucu Dr. Paolo Cornale ile Kahramanmaraş Altın Şehir’de kurulan “Değerli ve Yarı Değerli Taş Analiz Laboratuvarı”nın akreditasyonu ve potansiyel işbirlikleri konularında görüş alışverişinde bulunuldu. Ardından Vicenza Fuar Merkezi’ne geçen heyet, burada Vicenza Jewelry Show’un organizasyonu yapan IEG Italian Exhibition Group’un yetkilisi Marco Carnielli ve CNA kuruluşunun kuyumculuk konusundaki ulusal sözcüsü Arduino Zappaterra ile özellikle kuyumculuk sektörü ve fuarlar üzerine pandeminin etkileri konularında karşılıklı fikir alışverişinde bulundu.

İtalya’nın kuyumculuk eğitimi ve imalatı konusunda en önemli kentlerinden biri olan Valenza’nın ziyaret edildiği üçüncü günde, For.AL Kuyumculuk ve Mücevher Mesleki Eğitim Enstitüsü ziyaret edildi. Anaokulundan liseye kadar tüm kademelerde, eğitimin kuyumculuk ve mücevher ekseninde gerçekleştirildiği okulda, Genel Müdür Dr. Veronica Porro ve diğer öğretim üyeleri ile DiValenza Konsorsiyumu Başkanı Dr. Barbara Rizzi’den, okulun eğitim sistemi ve sektörle nasıl entegre olduğu konularında bilgiler alındı. Okuldaki sınıfların ve atölyelerin ziyaret edilmesinden sonra Valenza Belediyesi Meclis Salonu’na geçen heyet, burada içerisinde Valenza Belediye Başkanı Maurizio Oddone, İskenderiye UPO Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Roberto Barbato ve İskenderiye Bölgesi Başkan Yardımcısı Gian Paolo Luni’nin de bulunduğu Belediye Meclisi tarafından ağırlandı. İki ülke heyetinin kendilerini tanıttığı ve potansiyel işbirliklerini dile getirdiği toplantının ardından Valenza Belediye Kültür Merkezi ziyaret edilerek mücevher fotoğrafları sergisi gezildi.