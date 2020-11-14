Kahramanmaraş AMATEM hizmet binasının inşaatı bitti!

İlimizde sağlık hizmet yelpazesi içerisinde eksikliği hissedilen, çevre illere birçok hastanın sevkinin önüne geçilmesinde elzem bir sağlık yatırımı olan Bağımlılık Danışma, Arındırma ve Rehabilitasyon Merkezimizin (AMATEM) inşaatında sona gelindi.

İnşaat çalışmaları tamamlanan hizmet binasını ziyaret eden AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç çalışmalar hakkında yetkililerden bilgiler aldı.

Toplam 5.500 m2 kapalı alana sahip 19 yataklı olarak planlanan AMATEM Hizmet Binasının en kısa sürede hizmete açılacağını dile getiren Milletvekili İmran Kılıç merkezin hizmet vermeye başlamasıyla hastaların il dışına sevkinin minimum seviyeye ineceğini ve çevre illerden de hasta kabul edileceğini dile getirdi.

Yapılan bu AMATEM Hizmet Binası yatırımıyla Kahramanmaraş’ta bu tarz bağımlılık sorunu yaşayan hastalara güncel tedavi ilkeleri çerçevesinde deneyimli Uzman Hekim ve sağlık personeli kadrosuyla son teknoloji donanımlarla en üst sevide sağlık hizmetinin verilmesi planlanıyor.