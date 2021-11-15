Kahramanmaraş Ampute futbol takımı oynadığı maçta berabere kaldı!
Kahramanmaraş Ampute futbol takımı, Adana Ampute takımıyla oynadığı maçta berabere kaldı.
KAHRAMANMARAŞ 15.11.2021, 09:32 15.11.2021, 11:21
Maraş Ampute ilk yarının uzatmalarında 10 numaralı formayla oynayan kaptan Mahmut yenen’in golüyle 1-0 öne geçti.
İkinci yarının ilk dakikalarında ev sahibi Adana Ampute oyuncusu Ömer Bulut’un golü ile beraberlik yakalandı.
Sezonun ikinci maçı olan Kahramanmaraş ampute, adana ampute Müsabakasını, Malatya bölgesi 'den Ömer Faruk Ergül yönetti.
Sezonun ilk haftası Trabzon Ampute’nin ligden çekilmesi sonucunda Maraş ampute 3 puan hükmen galip geldi.
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