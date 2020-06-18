Kahramanmaraş Anadolu İmam Hatip Lisesi, Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu oldu!
Kahramanmaraş Anadolu İmam Hatip Lisesi, kendi alanında bulunan diğer İmam Hatip Liseleri'nden farklı olarak Fen Ve Sosyal Bilimler müfredatını da uyguladı. Bu kapsamda okulun tanıtım videosuda yayınlandı.
KAHRAMANMARAŞ 18.06.2020, 17:32 18.06.2020, 19:38
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2020-2021 Eğitim ve öğretim yılı itibariyle Kahramanmaraş Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Oku olarak salgının ardından öğrencilerini bekliyor.
Okul müdürü Mehmet Kişifli süreci Aksu haber’e paylaştı.
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