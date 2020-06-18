Kahramanmaraş Anadolu İmam Hatip Lisesi, Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu oldu!

2020-2021 Eğitim ve öğretim yılı itibariyle Kahramanmaraş Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Oku olarak salgının ardından öğrencilerini bekliyor.

Okul müdürü Mehmet Kişifli süreci Aksu haber’e paylaştı.