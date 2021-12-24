Kahramanmaraş Anadolu Lisesi öğrencilerinden büyük başarı!

5 Branşta yapmış olduğu galibiyetlerin yanı sıra, 49 Branşta da devam eden mücadelerle göğsümüzü kabartan Kahramanmaraş Anadolu Lisesi, milli sporcu yetiştirmede de ilk sırada yer alıyor.



Yüzmede -50 mt. İl birinciliği. Judo kızlar il ikinciliği – erkekler il üçüncülüğü. Badminton kızlar il üçüncülüğü – erkekler il üçüncülüğü. Bilek güreşi erkekler il birinciliği – kızlar il birinciliği. Boks genç B. kategorisinde İl birinciliği baştan olmak üzere 49 Branşta ise yarışmalar devam ediyor.



Özgür Gök, Muhammed Vahit Demiröz ve Namık Ersoy’un öğrencileri Kahramanmaraş’ta spor alanında yaptıkları başarılara imzalarını atarak Kahramanmaraş’ın ve Türkiye’ni gururu oldular.

Kahramanmaraş Anadolu Lisesi geçmiş dönemlerde gösterdiği başarıları da şöyle;

Atıcılık - Türkiye Rekoru X 2.

Futbol – Türkiye 5.Liği.

Futbol – Bölge Şampiyonluğu.

Wushu – Türkiye Şampiyonlukları.

Kick Boks – Türkiye Şampiyonlukları.

Yüzme Engellilerde Türkiye Dereceleri.

